“No alquilamos a residentes”: la respuesta real a un joven de Ibiza que buscaba piso
El interesado buscaba una casa para él y su pareja
La dificultad para encontrar vivienda en Ibiza suma un nuevo episodio polémico. Un joven ibicenco, que buscaba piso junto a su pareja a través del portal web tucasa.com, recibió una contestación insólita por parte de la persona que anunciaba el inmueble: “No se alquila a residentes”.
"Estoy buscando piso con mi pareja, los dos trabajamos aquí, y nos dicen directamente que no se alquila a residentes”, lamenta el afectado.El joven explica a este diario que, tras interesarse por el piso y enviar un mensaje presentándose como trabajador en la isla, recibió al poco tiempo una respuesta en la que se detallaban las condiciones. En el mensaje, la inmobiliaria encargada de alquilar el piso aclaraba que la vivienda sólo se alquilaba por temporada de invierno, hasta el 30 de abril, y únicamente a trabajadores desplazados temporalmente, nómadas digitales o empresas para sus empleados. Y añadía, de manera explícita, que no se alquilaba a residentes de la isla.
Además, la persona al frente de la inmobiliaria, le preguntó al interesado algunas cuestiones como el trabajo de los futuros inquilinos y documentación que acreditara el desplazamiento temporal, dejando fuera a cualquier persona que viviera y trabajara en Ibiza de forma estable.
Este tipo de práctica ponen de relieve las dificultades de los residentes para acceder a una vivienda digna en su propia tierra en un mercado cada vez más orientado a perfiles internacionales y temporales.
