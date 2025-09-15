El instituto Algarb, contra el genocidio en Gaza: "Hay que enseñar a los alumnos a levantarse contra las injusticias"

"No podemos dar la espalda a la realidad". Montserrat Montés, profesora de Filosofía del instituto Algarb, se muestra muy autocrítica con la pasividad del profesorado de la isla ante el genocidio de Israel contra el pueblo palestino durante la protesta organizada por los docentes del instituto jordier a las puertas del instituto, donde se concentran, a la hora del patio los docentes del centro. Sujetan una enorme bandera palestina. Alguna otra cuelga de las ventanas del edificio.

Montés explica que "la idea de hacer algo por Palestina empezó tras la propuesta de uno de los profesores en una reunión": "La sugerencia tuvo una gran aceptación y enseguida nos pusimos manos a la obra".

Más de 3.000 kilómetros separan España de la Franja de Gaza. A pesar de tratarse de un conflicto que va más allá de nuestras fronteras, la profesora considera que "es un problema que afecta a todos". Para afrontarlo, sostiene que es necesario actuar en las aulas: "Con el uso de armas y la violencia no vamos a conseguir nada en los centros educativos, ya que son valores contrarios a los pilares de la enseñanza. Las actuaciones pacifistas son la clave. Hay que reivindicar con la palabra, el diálogo y la paz".

La protesta pretende que "los profesores sean un modelo para el desarrollo del espíritu libre de los alumnos y para que estos, que son unos privilegiados y privilegiadas, se pongan del lado de quienes sufren". "Debemos enseñar a los estudiantes a levantarse contra las injusticias y conseguir que nos vean como un ejemplo de ciudadanía crítica", añade Montés, quien concluye: "No podemos permitir que dentro de 30 años expliquemos la historia del genocidio contra Palestina y los estudiantes se den cuenta de que no se hizo nada para evitarlo. Es un tema que se debe abordar en las aulas".

"El genocidio no entiende de ideologías"

Montés no es la única en mostrar su malestar durante la jornada. Marc Seguí, profesor de Historia del Algarb, considera que "todo el mundo debería posicionarse en contra del genocidio contra Palestina, ya que es algo que no entiende de ideologías".

Seguí espera que "las actuaciones en el Algarb sean solo el comienzo de un movimiento que se extienda por todas partes, ya que esta protesta no ha hecho más que empezar". Hasta la fecha, lamenta que "el profesorado tanto de su instituto como del resto de centros educativos de la isla no haya hecho nada para frenar el conflicto, aunque a partir de ahora eso se ha acabado".

La protesta, de unos 20 minutos de duración, comienza con la lectura, a cargo de Montés, de un manifiesto en el que se afirma que "es la situación más grave jamás vivida".

En el manifiesto se denuncia "la inacción e incluso el apoyo al Estado de Israel por parte de la comunidad internacional y de las instituciones en todos sus niveles". Además, añade: "No podemos continuar como testigos de una barbaridad como esta y seguir como si no ocurriese nada en nuestras vidas. No queremos que nuestros gobernantes nos obliguen a ser cómplices pasivos de esta barbarie".

Un instituto "amigo del Estado de Palestina"

El Algarb, que se declara "amigo del Estado de Palestina", recuerda en su texto a las víctimas de "la barbarie": "En este inicio de curso constatamos que nos faltan 19.000 niños. Nunca olvidaremos que ha sido el Estado de Israel el responsable del asesinato de todos ellos. Parad el genocidio, ya".

Las afirmaciones de Montés y Seguí, expresadas con firmeza, cuentan con el respaldo de sus compañeros. Tras ellos se sitúan el resto de docentes del Algarb. Alguno de ellos, incluso, en voz baja, reafirma las palabras de Montés: "Muy bien dicho", exclama con tono decidido.