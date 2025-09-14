Desde el 3 hasta el 15 de septiembre se puede visitar en la Sala de Sa Nostra la exposición colectiva nombrada ‘Ichigo Ichie’. Una exposición cuyo título es una expresión japonesa que hace referencia a aquellos encuentros únicos que tenemos en la vida, irrepetibles y que nos determinan, esta expresión nos invita a vivir el momento y poner todo el corazón en ello.

En una primera valoración de esta muestra, lo evidente es que podemos disfrutar de los últimos cuadros que pintó Vicent Calbet, malogrado pintor ibicenco, que fue a morir en 1994 a Japón en lugar de inaugurar una exposición que era la intención inicial de esta aventura. Calbet se inspiró en la Tauromaquía, igual que ha hecho Barceló y otros tantos, para conectar su estética con el pueblo nipón, en el consabido consenso de que los japoneses están enamorados del flamenco y de los toros.

Vicent Calbet y cinco artistas japoneses

Todo lo habían organizado sus amigos, el matrimonio japonés Obana. Satoko había conocido Ibiza en 1970, estudiaba cerámica en Valencia y le puso tanto corazón a este encuentro, que se trajo a su marido Arao y su primer hijo nació en Ibiza en 1981. De isla a isla… Aquí conocieron a otro isleño, Calbet y aquí comenzó una amistad inconmensurable, porque ni el tiempo, ni la distancia, ni las diferencias culturales, ni la muerte, han podido acabar con ella, ‘Ichigo Ichie’.

31 años después

Calbet murió días antes de la inauguración, en el hogar de los Obana. Quedaron destrozados, entendieron que no podían hacer otra cosas que comprar toda la exposición a su sobrino, que fue a por el difunto artista, era un disparate que todos los cuadros volvieran a Ibiza. Sin embargo, 31 años más tarde tenemos la oportunidad de ver esta exposición, aquí dónde se gestó y dónde parecía que no iba a a volver.

Arao tiene más de 90 años, posiblemente es la penúltima vez que viene a su otra isla. Hay una pequeña muestra de su arte en esta exposición. Pero también más amigos, más encuentros irrepetibles, ‘Ichigo Ichie’: hay caligrafías de Issen Nishigaki, poeta japonesa de Haikus, cinco versos. Hay tres cuadros de Bungen Sato, artista japonés formado en Aix-en-Provence, que ha donado su obra al Consell Insular; Mika Kawaguchi, creativa de cerámica kintsugi. Y Satoko Obana, ceramista y gestora cultural, ha extendido puentes entre Ibiza y Japón desde 1981. También se merece un reconocimiento y mucho agradecimiento.

Hay unos delicados azulejos de una mitología personal que fusiona oriente y occidente, donde la maternidad es protagonista. Hay mucha biografía en ellos. Gracias a su tiempo, y a su paciencia conmigo. Ichigo Ichie no puedo concluir con otra expresión.