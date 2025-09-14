Puertos deberá pagar los daños a un vehículo de una carpa del control de covid

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha condenado a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) a indemnizar con cerca de 1.000 euros más los intereses a la propiedad de un vehículo que resultó dañado al pasar por una carpa instalada en el dique de es Botafoc, en el puerto de Ibiza, en 2021, para los controles de covid. Se trata del punto de supervisión, en plena pandemia, de los viajeros que desembarcaban en la isla. Se da la circunstancia de que la carpa no tenía la altura reglamentaria ni ninguna señal que advirtiese de ello a los conductores.

Por ello, la demandante presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la APB por ser responsable del adecuado funcionamiento de la carpa. También responsabilizaba de lo sucedido a la policía portuaria, dependiente de la APB, porque, según su testimonio, ordenaron a la conductora que pasara por un lugar inadecuado.

La defensa de la APB trató de eludir su responsabilidad con el argumento de que la policía portuaria no ordenaba el tráfico en la zona de control sanitario, sino la permanencia en la zona de desembarco de vehículos de los buques. Es decir, los agentes se dedicaban a ordenar la circulación hacia la zona de control covid, pero a una distancia de 200 metros. Además, la APB alegó que la carpa pertenecía al ente público Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears (Gsaib), dependiente de la Comunitat Autònoma, por lo que, según la defensa, la responsabilidad debía recaer en este órgano del Govern balear.

La sentencia da por acreditado que la parte superior de la furgoneta impactó con la parte inferior del techo de la carpa causando unos daños tasados en 951,45 euros. Otro dato fundamental es que no se había instalado ninguna advertencia del gálibo máximo ni arco que sirviera de control de altura antes de acceder a la carpa.

Por ello, el TSJB concluye que la conductora «no tiene la obligación de soportar los daños y perjuicios» que le ocasionó «la falta de previsión ante los riesgos asociados a la obligación de discurrir por unas instalaciones provisionales que no contaban con los elementos necesarios de protección». Dicho esto, el núcleo de la sentencia se fundamenta en determinar si la responsabilidad incumbe a la entidad que instaló las carpas (Gsaib) o a la APB, como titular del dominio público y que autorizó su colocación.

Para empezar, el tribunal da un tirón de orejas a la APB por el hecho de que si esta consideraba que la responsabilidad debía recaer en la entidad sanitaria de la Comunitat Autònoma, correspondía al instructor del expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial ponerlo en conocimiento de la reclamante, así como formular una petición razonada al órgano que considerase responsable. Pero no lo hizo. Tampoco instó a Gsaib a que se personara en la causa judicial como parte interesada. «Dichas actuaciones son contradictorias con el posterior escrito de defensa y en la tardía resolución expresa», apunta la sentencia, en referencia a la reclamación de responsabilidad patrimonial.

En todo caso, el tribunal considera que la APB es responsable porque le correspondía la vigilancia y control de las instalaciones o bien autorizó las carpas sin verificar previamente que no suponían ningún riesgo para los vehículos que desembarcaban a puerto y se les redirigía hacia ese punto.

Precisamente, los agentes portuarios redirigían el tráfico hacia la carpa y, agrega la sentencia, «poco importa» que la APB sostenga que era la Guardia Civil la encargada de ordenar el tráfico. «Máxime cuando ni el instructor del expediente ni la Administración demandada procuró su citación o emplazamiento», señala para concluir: «Sin perjuicio de que la APB pueda derivar la responsabilidad a aquella otra Administración o administraciones que considere responsables, la regla de la solidaridad entre las implicadas frente al perjudicado obligó a la estimación de la demanda». Contra este fallo cabe recurso de casación.