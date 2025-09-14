El puerto deportivo de Santa Eulària proyecta un campo de boyas de 15 amarres

Marina Santa Eulària (Merlín SA), Sociedad concesionaria de la explotación del puerto deportivo de Santa Eulària, promueve la instalación de un campo de boyas de 15 amarres en la bahía, con esloras de entre ocho y 20 metros. El estudio de impacto ambiental del proyecto, que actualmente se encuentra en exposición pública, especifica que desde que se construyó el dique de abrigo de este puerto deportivo, el espejo de agua de la bahía se utiliza como zona de fondeo de embarcaciones sin ningún tipo de control. En temporada alta, se pueden concentrar hasta 24 barcos. «Es una cifra muy elevada para el espacio disponible, lo que supone un riesgo para la seguridad de las embarcaciones», advierte.

3.766 Tras esta ampliación de Santa Eulària el campo total de boyas en la isla Ibiza se situará en 3.766.

Con esta actuación, la sociedad que explota el puerto pretende ordenar el fondeo de las embarcaciones de modo «más seguro» y que «evite daños al fondo marino» y, además, limitar hasta 15 el número de barcos. La alternativa escogida contempla la instalación de anclajes con biotopo artificial, en lugar de los convencionales muertos de hormigón. En concreto, según se especifica en el proyecto, cada uno de los amarres estaría compuesto por una cadena con una boya auxiliar para evitar que la cadena arrastre y pueda dañar, con ello, la pradera de posidonia. El anclaje se lleva a cabo con un biotopo artificial y, aunque este lastre sea de hormigón, su forma con huecos genera una zona de protección para especies marinas.

Hay que tener en cuenta que el Plan General de Puertos de Balears, aprobado definitivamente por Ports de Balears, empresa pública de la Comunitat Autònoma, contempla la creación de 120 puntos de amarre más en Ibiza hasta el año 2033, ninguno en Formentera. Tras esta pequeña ampliación, el campo total de boyas de la isla se situaría en 3.766 plazas en Ibiza. La mayoría de las nuevas proyectadas (98) se prevén en marina seca; en concreto en un edificio de dos o tres plantas en Portinatx y sólo 22 en tres reducidos campos de boya en los puertos de Sant Antoni, Santa Eulària y es Viver, al abrigo de la escollera.

Poco impacto visual

Así, en el caso de Santa Eulària el plan contempla un polígono de boyas con capacidad para sólo seis embarcaciones, más de la mitad de la propuesta de Marina Santa Eulària.

El estudio de impacto ambiental del campo de fondeos de la bahía de Santa Eulària destaca que «la envergadura» del proyecto es «reducida» si se compara con la masa costera superficial donde se localiza. Además, «no se emplaza en un espacio protegido de la red Natura 2000 y tendrá escasa afección sobre la posidonia», al tiempo que señala que el impacto visual será «poco significativo» durante la fase de ejecución y «mínimo» en la de explotación.

En cuanto a la afección sobre la posidonia, el proyecto análisis de las repercusiones ambientales contempla daños «directos», aunque puntualiza que «se podrían producir puntualmente». En el mismo sentido, señala que la modificación de la dinámica litoral que pueda causar el campo de boyas no afectará a la pradera de esta planta submarina. Del mismo modo, destaca que las instalaciones proyectadas no generan sombra, el llamado efecto sombrero. Las sombras, puntualiza, serán reducidas y, además, la superficie será, en todo caso, inferior a la actual debido a la acumulación de hasta 24 embarcaciones en las puntas de verano.

Por todo ello, concluye el equipo redactor, «la instalación proyectada es viable desde la perspectiva ambiental».