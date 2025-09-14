Piden cinco años para un hombre sorprendido con más de 900 pastillas de MDMA en Ibiza

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este jueves, a las 10 horas, la vista previa del juicio contra un hombre que fue sorprendido en Ibiza con más de 900 pastillas de MDMA.

El Ministerio Fiscal pide para el acusado, que ya fue condenado por un delito de tráfico de drogas en 2023, una pena de cinco años y dos meses de prisión y una multa de 25.000 euros.

El acusado, de 26 años, fue pillado en las inmediaciones de un establecimiento de ocio nocturno de Platja d’en Bossa en mayo, dentro del dispositivo de seguridad ciudadana desplegado con motivo de los 'openings' de las discotecas.

Los agentes identificaron al joven después de que este intentara huir de la zona al advertir la presencia de las fuerzas de seguridad. Tras revisar sus pertenencias, la Guardia Civil encontró una bolsa que contenía un total de 928 pastillas de color rosa, presumiblemente MDMA, "sustancia que, según el plan nacional de drogas, puede producir de forma inmediata numerosos efectos adversos para la salud", explicaron desde la Guardia Civil en un comunicado de prensa. El joven fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Guardia que decretó su ingreso en prisión.