Pedro Pedro, pintor: «Quiero reflejar movimiento y vida en mis obras»
Pedro-Pedro es un artista contemporáneo americano de ascendencia portuguesa que expone actualmente en La Nave de ses Salines su nuevo proyecto compuesto de tres grandes obras, 14 de mediano formato y unas veinte pequeñas. Es la segunda exposición que presenta la galería de Lío Malca este verano tras la anterior exhibición de Spencer Lewis, otro artista americano.
Pedro-Pedro, nombre y apellido de este artista, es un exponente del arte made in USA del momento, su estilo es un tanto incalificable en los parámetros del expresionismo figurativo y está lejos de los encasillamientos del arte actual. Su propuesta tiene como fondo el disfrute de la vida ante la muerte y parte de los lienzos inspirados en la vanitas del siglo XVII (un género artístico que resalta la vacuidad de la vida y la relevancia de la muerte como fin de los placeres mundanos). Donde las vanitas clásicas instaban a recordar que vas a morir (memento mori), Pedro-Pedro propone al contrario una lectura inversa que recuerda vivir y disfrutar de la vida y sus dulces momentos (memento vivere) con tartas y pasteles, exuberantes frutas tropicales cortadas y enteras, copas de vino volcadas, mezcladas con otros objetos mundanos como joyas y relojes que invitan a una luminosa fugacidad de la vida presente con alegría, deleite y curiosidad. Esta original y colorista composición de escenas alude a un ‘Picnic’ cargado de ‘suntuosas golosinas’ que representan ‘la vida y el movimiento’ que el pintor busca cuando alguien visualiza sus obras.
Su nombre, Pedro-Pedro, suena extraño, ¿de dónde proviene?
De mi abuelo que era portugués, aunque todo en mí suena a extraño (risas).
¿Cómo surgió la idea de exponer en La Nave y en Ibiza?
Por mi relación con Lío Malca, me propuso la idea hace tiempo pero yo estaba involucrado en otros proyectos en Nueva York y Los Ángeles. Quería hacerlo, he estado pensándolo durante cuatro años y al final he trabajado físicamente dos años en llevarlo a la realidad. Pretendía que quedara bien y pegara con la isla tan bonita que es Ibiza y el entorno de La Nave y eso me llevó un tiempo. Pensé que la idea de un ‘Picnic’ sería curiosa pues representa pasar momentos bonitos tomando y comiendo algo rodeado de belleza y color.
¿Cómo ve este proyecto tan ‘dulce’ ahora en la sala de exposición de La Nave?
Me ha parecido precioso, han hecho un gran trabajo con la instalación y el montaje. Me quedé pasmado y el sitio es maravilloso.
¿A qué hace referencia el nombre de la muestra ‘Picnic’?
Se refiere a la idea de un espacio abierto, a pasarlo bien, tomar y picar algo, disfrutar del momento y de una obra colorista y original.
¿Cómo define su estilo?
No estoy seguro. Todo está pintado sobre materiales puros, lo que hace que los colores se vean más. Quiero reflejar movimiento y vida en mis obras, que cuando lo veas tengan vida y te hagan sentir algo.
¿Todas sus exposiciones son así o esta es diferente por este enclave tan particular?
En los últimos años he trabajado de una forma similar. Esto es lo más grande que he hecho de este estilo. No es nada nuevo, forma parte de mi forma de componer escenas exuberantes que mezclan arreglos florales, opulentos banquetes, relojes, joyas y otros símbolos que representan el paso del tiempo.
¿Qué significado tiene la ‘vanitas’ para usted?
Hay mucho de esto en mi obra actual. Las ‘vanitas’ siempre están presentes en la vida y la muerte. Quiero que la gente piense en un momento agradable, en diversión, en vivir la vida y disfrutar al máximo. Por eso en la fiesta inaugural hice una performance con mi amiga rodeado de frutas exóticas y pasteles que resultó muy agradable y divertida.
En este momento de guerras y crisis en el mundo, ¿es más fácil o difícil pintar algo tan exuberante como tartas y pasteles?
Trato de no pensar en eso. Pinto y ya está.
¿Es un buen momento para el arte en general y el americano en particular?
No lo sé, yo pinto lo que me sale, esta ocasión es ‘Picnic’ y no sé lo que vendrá luego. No sé si es un estilo americano o una tendencia, es solo lo que quiero expresar. Tampoco me fijo mucho en las diferencias que existen entre el arte americano y el europeo.
¿La Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías van a cambiar la manera de ver el arte y la pintura?
Puede ser, espero que sí, es bueno que cambie algo y haga pensar a la gente o haga sentir de alguna manera. No le tengo miedo a la IA siempre que pueda seguir haciendo lo que hago en la actualidad. Utilizo la tecnología, el Photoshop, y me va bien, pienso que es una herramienta útil y ya está. No me complico en ver más allá.
¿Con qué sueña Pedro-Pedro?
Vivo en un sueño.
¿Ha estado en Ibiza anteriormente?
Sí, estuve hace unos años con algunos artistas en un viaje relajado y divertido, fui a un montón de fiestas hace unos años. Ibiza es un paraíso, he estado en muchas playas y ahora resido en una casa maravillosa. Encuentro mucha magia en esta isla y cosas muy originales, he visto hasta flores blancas en el mar.
¿Cómo ve el futuro del arte moderno?
No me gusta mucho pensar en el futuro ni el pasado, me encanta vivir lo que está pasando ahora. Estoy feliz en el momento.
La mayor parte de la obra expuesta en La Nave es de gran formato. ¿Trabaja siempre este tipo de tamaños de cuadros?
Intento hacer una o dos obras al año de gran formato, pero es la primera vez que hago varias en un proyecto importante como este. Me gusta mucho este tipo de muestra de arte, la idea de estar cerca del público y ver su reacción y respuesta a lo que pinto.
¿Tiene algún otro proyecto en mente?
Voy a pasar unos días en París y a comenzar a desarrollar mi nueva idea que todavía no sabemos si será para París o Nueva York.
