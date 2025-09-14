El álbum
Si pasas por el túnel del Portal Nou, ponte escafandra
Los hay recientes, intermedios y, al parecer, otros tan añejos que se han fusionado ya con las piedras. El túnel del Portal Nou, que comunica el parque Reina Sofía con la plaza del Sol, está tan impregnado de orines que respirar dentro de él es casi una hazaña. Peor que en muchos retretes públicos.
