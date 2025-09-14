Catalina Cabrer, consellera de Trabajo: «Admito que el movimiento antiturismo nos da miedo»

En media legislatura Catalina Cabrer ha pasado de directora general a secretaria autonómica y ahora a consellera de Trabajo, dando un relevo en este apartado al ahora conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, envuelto en comentarios sobre la intensa labor de la primera y la escasa dedicación del segundo. Nada más llegar tuvo que enfrentarse como mediadora a un conflicto laboral sin precedentes en las islas por su complejidad, como ha sido la huelga en los autobuses del TIB.

¿Se ha dado el cargo de consellera de Trabajo a alguien que hace ya mucho tiempo que lo era en la práctica?

Yo no diría eso. Llegué como directora general y luego accedí a una secretaria autonómica. Creo que entendí el mensaje que me habían dado, de tener una visión más global.

¿Es normal que algunos de los líderes sindicales más importantes de Balears digan que jamás han tenido un cara a cara con su antecesor en este cargo? Un ejemplo es la federación de Servicios de UGT.

Quizás no se terció. Yo rápidamente empecé a practicar el diálogo social con todos, y quizás se entendió que la secretaria autonómica cumplía esa función. Yo intentaba cubrir toda esa parte.

Supongo que es consciente de que ha habido muchas críticas a Alejandro Sáenz de San Pedro respecto a que asumía muy poco protagonismo en las funciones de la Conselleria.

Creo que la Conselleria estaba cumpliendo sobradamente con el diálogo social a través de la Secretaría Autonómica.

Catalina Cabrer ha pasado en dos años de directora general a consellera / M. Mielniezuk

¿Hay competencias suficientes para haber creado dos estructuras, con los correspondientes altos cargos?

Absolutamente sí, y todos los interlocutores bregados en materia laboral están muy satisfechos. Crear una Conselleria específica de Trabajo es darle mucho valor a todo lo que conlleva, como el bienestar y la salud laboral de los trabajadores, el empleo, las relaciones laborales, y aparte de eso me han tocado competencias muy importantes como la agenda de transición, la igualdad y la conciliación, y la función pública. Esta Conselleria es grande y de mucha responsabilidad. Me parece preciosa.

Todo lo que sufrieron algunos antecesores suyos en este departamento durante las crisis, para usted debe de ser un regalo, con una situación de pleno empleo durante muchos meses al año. ¿Dónde están los retos?

Es verdad que ahora mismo los datos nos acompañan. Pero ese empleo tiene que ser de calidad, y ese es mi reto. Hemos de dejar de hablar de precariedad en el empleo balear. Que sea un empleo seguro y en el que la salud y el bienestar de los trabajadores sean prioritarios, con una apuesta por una ley de conciliación.

Economía turística

Sin embargo cada vez hay más voces que declaran que este modelo económico que recurre a mano de obra de forma masiva está generando problemas en temas como el de la vivienda.

Nuestro modelo en Balears, no nos engañemos, es el de servicios, y requiere de mano de obra, que es el bien principal de las empresas. Existen problemas de vivienda y de encarecimiento de la cesta de la compra, y en estas cuestiones se está trabajando muchísimo desde el Govern. Pero yo no veo que tengamos de cambiar de modelo económico, al contrario, creo que lo tenemos que cuidar. Nuestra primera industria es la turística, y admito que el movimiento antiturismo nos da miedo. Está habiendo problemas de sostenibilidad y de saturación, pero precisamente por eso hemos creado la Mesa de la Transición. Pero no para cambiar de modelo económico, sino para intentar avanzar hacia esa transición de la mano de los agentes sociales.

Cabrer defiende el modelo turístico balear / M. Mielniezuk

Una queja persistente de los empresarios es la escasez de mano de obra cualificada.

Lo que tenemos que hacer es ajustar la cualificación a los puestos de trabajo, porque tenemos problemas tanto de sobrecualificación como de infracualificación. Ahora tenemos que hacer los ajustes pertinentes.

La maquinaria económica de Balears puede funcionar sin la aportación de la inmigración?

La inmigración es importante pero tiene que ser legal. Necesitamos personal, y todo lo que sean trabajadores cualificados y legales tiene que ser bienvenido. Es verdad que deberíamos de actuar con el departamento estatal de Extranjería, porque existen problemas a la hora de formalizar los trámites.

¿Con qué ojos ve las declaraciones que se hacen desde Vox hablando de expulsiones masivas?

Me remito a la misma respuesta. Necesitamos mano de obra pero que sea legal. Tiene que estar regularizada. Además, si están legales van a cotizar, van a contribuir al sistema.

En su etapa de secretaria autonómica impulso un plan contra el absentismo. Es un término que no gusta a los sindicatos, que prefieren hablar de salud laboral.

Lo primero que quiero dejar claro es que un trabajador tiene todo el derecho del mundo a caer enfermo. Lo que sí pretendemos es mirarnos, en primer lugar, a las propias Administraciones para ver en qué podemos mejorar nuestros procesos. Puedes tener un problema traumatológico de cualquier clase y que te den hora para hacerte la resonancia magnética al cabo de mes y medio, y eso ralentiza, sin ser culpa ni del empresario ni del trabajador. Lo que estamos haciendo con el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL), con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con las mutuas es analizar la forma de agilizar procesos. He puesto sobre la mesa un problema que me estaban transmitiendo las patronales, y hago lo mismo con los que me plantean los sindicatos. Y al hilo de eso, y liderado por Salud, se ha firmado en Balears un convenio pionero por el que por primera vez se abre la puerta a que en las contingencias comunes se pueda acudir a las mutuas a hacer las pruebas médicas, aunque de momento limitado a las traumatológicas.

¿Y en conciliación a dónde quieren llegar?

Hemos aprobado una ley y queremos que aterrice, tanto en la función pública como en el sector privado. Hemos sido muy respetuosos con dos puntos. El primero es el de la libertad, porque cada persona puede elegir el modelo que prefiere en cuanto a conciliación. Y otro es no hacer intromisiones más allá de intentar influir en las negociaciones colectivas. La primera prueba la vamos a hacer con la hostelería. Un empresario es el primer interesado en que su plantilla esté bien.

Una madre enfadada me pide que le pregunte por qué se aprobó esa ley sin dotación presupuestaria, lo que en su opinión la convierte en papel mojado.

La de igualdad aprobada por el Govern anterior tampoco la tenía. Ahora la ley prevé el comité que se va a montar con los agentes sociales y se ha a elaborar un plan de conciliación que estará dotado económicamente.

Balears es líder en siniestralidad laboral, aunque se trata fundamentalmente de casos leves. Los sindicatos lo vinculan a las cargas de trabajo excesivas.

Balears es líder. Es un sambenito que arrastramos desde hace muchísimos años y luchamos contra eso. Me satisface poder decir que ya no lo somos en construcción, que es el sector que suele tener los accidentes más graves. Hemos dado un paso muy importante, aunque lo digo con prudencia porque cualquier día se gira. Queremos pensar que el trabajo que hemos puesto en marcha durante esta legislatura está dando resultados y eso es buenísimo. Y en cargas de trabajo seguimos trabajando con los agentes sociales para su medición.

La nueva consellera destaca la reducción de la siniestralidad laboral en construcción / M. Mielniezuk

Pero las que se tenían que hacer con las camareras de piso van muy atrasadas.

Los trabajos están iniciados, pero se tienen que hacer muy bien porque hablamos de la salud de las personas. El convenio colectivo de hostelería que se acaba de aprobar da más margen para hacerlo. Se trata de una labor compleja, y las grandes cadenas han podido hacerlo, pero no hay que olvidar que en las islas tenemos hoteles familiares que se han encontrado con barreras técnicas.

Problemas heredados

Una queja suya es que el anterior Govern del Pacto dijo apostar por el IBASSAL y por el SOIB, pero sin la estructura de personal adecuada.

Me he encontrado tres cosas del Govern anterior que me gusta comentar. La primera es que la creación del IBASSAL me parece acertadísima y lo defiendo a muerte, pero yo abrí la puerta y no había nadie, no tenía la estructura necesaria aunque disponía de técnicos buenísimos. Con el SOIB nos hemos encontrado con un plan de empleo, que estamos cambiando porque el anterior venía de una situación postcovid. Ellos tenían unos proyectos de inversión de personal, pero era contratación temporal, y ahí no podemos cometer fraude. Cuando terminaba, terminaba. El SOIB se tiene que adaptar ahora a nuevos objetivos y aseguro que nunca va a estar infradotado. Y la tercera cosa que me he encontrado, y me hago preguntas, es por qué en los contratos que se hicieron durante la anterior legislatura con las concesionarias del TIB podían prever actualizaciones de precios para suministros y materiales, pero no para el salario de los trabajadores. Ahora nos hemos encontrado con una conflictividad que nos viene dada. Y nos hacemos preguntas en este sentido, porque hemos estado maniatados.

Asume Función Pública en un momento de absoluta paz social tras el acuerdo firmado con los sindicatos para mejorar, entre otras cosas, el plus de insularidad.

Fue un hito y una deuda que se tenía, y podría tomar nota el Gobierno central. Pero también es un reto importante para mí.