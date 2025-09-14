Este es el motivo por el que Makoke ha pospuesto su boda en Ibiza: el estado de salud de su nuera

Makoke ha desvelado en el programa 'Fiesta' de Telecinco el motivo por el que canceló su boda en Ibiza. “Ha sido un fin de semana complicado. Debería estar casándome, ahora deberíamos estar comiendo”, ha asegurado la colaboradora televisiva al hablar de su nuera, Marina Romero, que atraviesa por un mal momento.

Marina Romero padece un grave problema de salud, del que no ha trascendido mucha información. Ella misma ha publicado una emotiva carta de amor a su pareja, Javier Tudela, en sus redes sociales. La joven pareja tiene dos hijos pequeños. "Son una familia maravillosa y no se merecen esto", explica entre lágrimas Makoke. "Yo no sabía que mi hijo tenía esa fuerza", afirma la malagueña.

Makoke lo ha dejado todo, incluso la celebración de su boda, para apoyar a su hijo y su nuera en estos momentos tan delicados. El mismo día en el que tenían que estar casándose, han tenido que relatar una noticia tan dura. La colaboradora ha llorado desconsolada durante su intervención en el programa en el que Emma García ha tratado de animarla.

Las palabras de Marina

"Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto.

Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo, Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito.

Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento.

El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro.

Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos.

Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir.

Gracias"