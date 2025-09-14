Que después de meses de denuncias el Consell de Ibiza haya decretado la suspensión del centro de yoga de Benirràs, que operaba como alojamiento turístico ilegal. La institución insular propone además una sanción de 250.000 euros para este centro que ha estado operando sin licencia y que incluso anunciaba un retiro de yoga durante este mes.

Llama la atención

La inquietud que despierta entre los hosteleros de Ibiza y Formentera la anunciada reforma de la ley antitabaco que prohibirá fumar en las terrazas. Los empresarios temen que esta nueva prohibición pueda restar clientes a sus terrazas. Recuerdan además los perjuicios que les causaron normativas anteriores, como cuando tuvieron que hacer zonas para fumadores y poco después se prohibió fumar en los interiores.

La escasa variación que ha sufrido la ocupación hotelera en las Pitiusas en agosto con respecto al año pasado. Solo se reflejan caídas en Vila y Sant Josep, aunque son prácticamente insignificantes. Mientras, en otros puntos de las islas ha aumentado ligeramente, sobre todo en Santa Eulària, donde ha pasado de un 82 a un 89%. Pero la media ha sido del 92,2%, por un 91,1 del mismo me s de 2024.