Ibiza

El Gobierno obliga a retirar 178 anuncios de pisos turísticos ilegales en Sant Josep

El Ministerio de Vivienda aplica la nueva estrategia de control a través de la Ventanilla Única Digital

Vista aérea de Sant Jordi, en el municipio de Sant Josep

Vista aérea de Sant Jordi, en el municipio de Sant Josep / César Navarro

Redacción

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas digitales la obligación de retirar 2.373 anuncios de pisos turísticos ilegales en Baleares, en el marco de la nueva estrategia de control a través de la Ventanilla Única Digital.

Entre los municipios más afectados destaca Sant Josep de sa Talaia, que se sitúa en segunda posición en el archipiélago con 178 solicitudes de registro revocadas, solo por detrás de Ciutadella (299), según informa Delegación de Gobierno.

Los inmuebles afectados habían solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero no lo han obtenido por no cumplir con los requisitos legales.

Desde el 1 de enero

Gracias al cruce de datos entre el Colegio de Registradores, el Ministerio y las propias plataformas digitales, los anuncios han sido identificados y se procederá a su retirada.

En el conjunto del país, desde que el sistema se puso en marcha el 1 de enero, se han recibido 336.497 solicitudes de registro, de las cuales el 78,75% corresponden a alquileres turísticos. De estas, 53.876 han sido revocadas por incumplir la normativa.

En Baleares, las solicitudes rechazadas también se concentran en Santa Margalida (133), Santanyí (117). Mercadal (96) y Palma (54)-

