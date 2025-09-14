Una joven en busca de vivienda en Ibiza: "La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra"

Una joven ibicenca, Paula Moreno, ha compartido en redes sociales una reflexión sobre la difícil situación de la vivienda en la isla. La chica busca casa para vivir de forma digna con su pareja, también ibicenco, pero asegura: "la realidad nos expulsa".

En la publicación, un vídeo con imágenes suyas en Ibiza, explica que ha nacido y crecido en la isla y que ha trabajado aquí siempre. "Somos ibicencos, amamos nuestra tierra y nunca hemos querido marcharnos. Pero la realidad nos expulsa, la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable y los alquileres por temporada y la masificación turística valen más que nuestra vida aquí".

La joven hace hincapié en que "las familias locales no pueden competir con los precios desorbitados ni con un mercado que solo piensa en el beneficio inmediato". "Queremos vivir aquí, no sobrevivir. Queremos un hogar, no una cama prestada cada seis meses", apunta.

Así, pide que se "respete a quienes somos de Ibiza y la cuidamos todo el año".

El vídeo termina con una frase que invita a reflexionar a muchos propietarios: "Ibiza se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra".

La publicación en Instagram cuenta con más de mil 'Me gusta' y cientos de comentarios de jóvenes en la misma situación que se han sentido identificados.