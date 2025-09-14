Un extranjero se enfrenta a su expulsión de España por traficar en Ibiza

La Fiscalía ha solicitado la expulsión de España de un ciudadano marroquí que el pasado mes de junio fue sorprendido por la Policía Local de Ibiza cuando portaba 98 gramos de cocaína.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron a las 1.10 horas del 29 de junio, cuando agentes de la Policía Local dieron el alto a un vehículo en la calle.

El acusado, que viajaba en el asiento trasero, intentó ocultar bajo el asiento delantero una bolsa de plástico que contenía 98,72 gramos de cocaína con una pureza del 78,8%. El valor de la droga en el mercado ilícito se estima en 5.926 euros.

El Ministerio Público sostiene que el acusado portaba la sustancia con intención de distribuirla a terceros y, por ello, califica los hechos como un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, recogido en el artículo 368 del Código Penal.

Siete años de expulsión

La Fiscalía reclama para el acusado cuatro años y seis meses de prisión, además de una multa de 12.000 euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

No obstante, en aplicación del artículo 89 del Código Penal, la acusación solicita que la pena de cárcel sea sustituida por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de regresar a España durante siete años.

El juicio oral comenzará el próximo jueves día 18 a las 9.45 horas en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma.