Els Pets llenan de nostalgia es Caló de s’Oli
Ibiza
Canciones como ‘Bon dia’ o S’ha acabat’ pusieron un punto de nostalgia este sábado a la clausura del ciclo Sol Post a s’Oli Fest, en el concierto de Els Pets, que visitaba Ibiza para celebrar también en la isla su 40 aniversario.
El grupo catalán lleno el auditorio des Caló de s’Oli de un público intergeneracional de amantes del pop rock en catalán, que cantaron muchas de las canciones más conocidas de uno de los grupos estandartes del movimiento.
Los miembros fundadores de la banda, el cantante Lluís Gavaldà, el batería Joan Reig y el bajista Falin Cáceres, estuvieron acompañados, como en el resto de la gira, por Pau Chaves, Marcel Cavallé y Vidal Soler, para dar la solidez necesaria a un repertorio que es ya atemporal.
