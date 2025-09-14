Condena al Govern por no frenar a tiempo Ibiza

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears ha condenado al Govern balear a indemnizar con 20.000 euros a un alumno de un Instituto de Educación Secundaria (IES) de Ibiza que sufrió repetidos episodios de acoso escolar y no fue protegido con las medidas necesarias. De esta forma, el tribunal le ha enmendado la plana a la conselleria de Educación, que desestimó una reclamación por daños y perjuicios realizada por la familia de la víctima, a raíz de los sucesos juzgados, que comenzaron en 2017, cuando la víctima tenía 11 años, y se prolongaron durante dos cursos escolares.

«El IES no ha interpretado la situación como debía, esto es, un maltrato continuado en el tiempo. De ahí que el IES haya tomado meramente medidas ocasionales y reactivas, es decir, sin persistencia ni seguimiento. Faltaron también medidas de prevención destinadas a evitar situaciones de riesgo», asevera el juez Pablo Delfont en su sentencia.

El tribunal da por acreditado que el menor sufrió agresiones físicas, insultos reiterados, exclusión social y violencia digital, incluyendo la difusión por WhatsApp del vídeo de una agresión ocurrida en la parada del autobús escolar. Consta asimismo otra agresión en el patio del centro educativo y diversos episodios de hostigamiento verbal con contenido vejatorio sobre el aspecto físico del alumno. El juez llega a recoger en su sentencia una veintena de insultos diferentes.

Depresión y ansiedad

Los informes médicos y psicológicos incorporados al proceso, suscritos por la pediatra y por la psicóloga que trató al menor, acreditan un cuadro de ansiedad, síntomas depresivos, estrés postraumático y baja autoestima, con tratamiento psicoterapéutico desde finales de 2017 y recomendaciones de continuidad.

Para el TSJIB, el IES interpretó de forma errónea los hechos al equiparar las reacciones defensivas del alumno con un conflicto simétrico. Esa lectura llevó a considerar que se trataba de «enfrentamientos continuos y recíprocos», cuando, a juicio del tribunal, el alumno era una «víctima activa» que en ocasiones se defendía. Los responsables del centro educativo incurrieron en «confusión y pasividad», según el fallo.

Además, tribunal destaca que el protocolo de acoso escolar se activó tarde, ya en 2019, y se aplicó de manera «deficiente», sin entrevistas completas, sin presentación formal del referente del caso a la familia, sin registro de indicadores ni reuniones de seguimiento en tiempo y forma. Entre las medidas erróneas, la sentencia subraya que el centro optó por «una medida tan desacertada» como vigilar intensamente al propio alumno, dificultando su relación con compañeros, cuando la supervisión debía recaer sobre los agresores. «La vigilancia, como es lógico, ha de ser sobre el agresor», corrige el juez.

«Pérdida de empatía»

En el centro educativo llegaron a sancionar a la víctima por insultos, algo que no tiene cabida para el TSJIB, ya que «no era correcto concluir que era víctima de acoso escolar y agresor al mismo tiempo». «Nunca es lo mismo agredir que defenderse... Era una víctima activa que arrastra estrés desde la educación Primaria», recuerda el juez. Esos insultos surgieron de lo que un perito llamó «explosiones emocionales» de la víctima durante los episodios de acoso.

Con base en los hechos probados y en la tardanza e imprecisiones del protocolo, el juez concluye que la conselleria incumplió su deber de protección, lo que robusteció la posición del agresor y dejó al alumno en indefensión.

«El acoso escolar es violencia que, a fuerza de repetirse, se normaliza y se vuelve cotidiana. La normalización del acoso escolar conlleva una insensibilización y pérdida de empatía hacia la víctima por parte de los que agreden, por parte de los que los secundan y por parte de los que lo perciben y lo ven», reflexiona el juez a modo de resumen.