Un cochecito de bebé, sillas, hamacas y hasta baterías de barco: las sorpresas halladas en el mar balear

El servicio de limpieza del litoral, coordinado por la empresa pública PortsIB, retiró en agosto más de 6,7 toneladas de residuos del mar balear. Pero más allá de las cifras, lo que sorprende son algunos de los objetos insólitos que las embarcaciones se encontraron flotando o varados.

En Mallorca, por ejemplo, las barcas recogieron dos baterías de barco, trozos de fibra, una hamaca y hasta una silla de playa. En Menorca apareció una mesa de madera acompañada de un tronco y varios plásticos. En Ibiza se retiraron diversas latas metálicas, una boya con cadena y otro tronco. Y en Formentera la sorpresa fue mayor: además de un neumático y un tablón, los operarios rescataron una silla y un cochecito de bebé que flotaba a la deriva.

Sillas, baterías y basura diversa / CAIB

En cuanto al volumen total de residuos, Mallorca concentró la mayor parte con 3.069 kilos, seguida de Ibiza con 1.907 kilos, Menorca con 1.262 kilos y Formentera con 468 kilos. En todos los casos, las embarcaciones trabajaron a diario para mantener limpio el litoral y responder a avisos de emergencias.

216 kilos diarios

En total, las 23 embarcaciones desplegadas durante el mes —15 de playa y 8 de litoral— retiraron 6.707 kilos de residuos, con una media de más de 216 kilos diarios. La mayor parte fueron plásticos (47 %), seguidos de madera (36 %) y vegetación (6,6 %), aunque los hallazgos más llamativos fueron, sin duda, los objetos voluminosos y poco habituales.

Durante agosto también se atendieron siete avisos, cinco de ellos en coordinación con Salvamento Marítimo y el 112, y dos a petición de instituciones o particulares.

La campaña de limpieza del litoral continuará activa hasta el 30 de septiembre.