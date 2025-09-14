Antoni Vera, conseller de Educación y Universidades: «El abandono escolar se debe a la falta de especialización en el sector turístico»

Este curso empieza con once alumnos menos que el año pasado en Ibiza y 52 más en Formentera, ¿a qué se debe?

En Ibiza y Formentera hemos tenido una pequeña bajada de alumnos, pero esto es respecto al inicio de curso del año pasado, y durante el curso hemos ido recibiendo alumnos. Hay una contención generalizada en todo Balears porque sólo hay ciento y pico alumnos más en toda la comunidad. Además, hay que tener en cuenta que todas las comunidades autónomas españolas pierden alumnado y, de hecho, hay de las que pierden mucho. Nosotros no.

En junio, los centros de educación Infantil tenían plazas vacantes, algo que no pasaba desde hace años, ¿pasa en otros niveles?

En Ibiza son once alumnos menos, por lo que no afecta casi nada.

Antoni Vera, durante la firma de un convenio de educación con el Ayuntamiento de Ibiza. / Vicent Marí

¿Hay menos niños en los centros de las Pitiusas?

Veníamos de años de mucho crecimiento. Las islas son un territorio limitado y no podemos crecer, crecer y crecer. Ahora nos estamos estabilizando, lo que nos permitirá incidir en la bajada de ratios, en más recursos para el alumnado... Y, sobre todo, en hacer unas infraestructuras más dignas para los alumnos.

Durante todo el curso llegan alumnos nuevos pero también hay de los que se van a mitad de curso... ¿Es por el problema de la vivienda?

Éste puede ser un problema, porque lo es en todo Balears, no debemos engañarnos. Somos la comunidad autónoma, o una de las comunidades autónomas, con más problemas en este sentido, pero no podemos relacionarlo sólo con esto. La bajada de alumnos puede ser también por proyectos de vida diferentes. Somos una comunidad autónoma en la que nuestro sector productivo es el turístico, lo que es un polo de atracción para la gente de fuera. Generamos lugares de trabajo anuales, y esto también hace que las personas vayan y vengan durante todo el año.

Hablaba antes de ratios y hay centros que empiezan el curso con aulas que las superan...

¿En Primaria?

Sí. Al menos dos centros de la isla tenían aulas con 28 alumnos una semana antes de iniciar el curso.

Si no se podían desdoblar, porque es lo que han de hacer cuando se pasa según qué número, se tiene que poner el recurso de dotación adicional.

¿Existe el dato de cuántas aulas superan ahora su ratio?

Tenemos que pedirlo, pero, cuando se supera la ratio, desdoblamos. Si el centro no tiene espacio para hacerlo, se le pone un recurso adicional a ese aula. Además, los recién llegados se reparten entre los centros educativos.

¿Qué criterios se siguen para repartirlos? Se mira el lugar en el que residen, el espacio de la escuela...

Cuando llegan, se miran los centros en los que hay plazas vacantes y se van repartiendo. No se envían todos a un centro con plazas vacantes, sino que se van repartiendo en diferentes centros.

El colegio Sant Carles, por ejemplo, comienza el curso con cerca de 400 alumnos pero sin instalaciones nuevas. Temían tener que optar por aulas prefabricadas. En mayo se informó del inicio de la licitación de las obras, ¿cómo está el proceso?

Fuimos a presentar con la alcaldesa el anteproyecto, se licitó la elaboración del proyecto ejecutivo, que ya está en Ibisec [Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos]. Ahora se está supervisando y se supone que estará supervisado antes de octubre y luego saldrá a licitación.

En el instituto Quartó de Portmany también habrá pronto una ampliación muy esperada. Las instalaciones no dan abasto para la cantidad de alumnos que hay.

El Quartó de Portmany tiene aulas modulares desde hace más de diez años. En los últimos años ni se había hecho un proyecto para absorberlas y hacer la ampliación que tanto necesita el centro. Hemos hecho el anteproyecto. Licitamos el anteproyecto ejecutivo, que está en supervisión, y en los próximos meses se licitará. Esperamos que las obras estén licitadas y adjudicadas antes de final del año.

¿Qué otros centros tienen la urgencia de ampliar aulas?

En Ibiza la situación era bastante preocupante [cuando cambió el gobierno]. Además de lo mencionado, ahora hemos licitado la elaboración del proyecto ejecutivo de Sant Ciriac, en Santa Eulària. Desde Ibisec elaboramos el proyecto ejecutivo de Vara de Rey, en Sant Antoni; hemos licitado la ampliación del Quartó del Rei, en Santa Eulària... También estamos pendientes y supervisando el proyecto del nuevo instituto de Can Cantó, en Vila. Estamos elaborando el gimnasio de Sant Jordi, el anteproyecto del nuevo colegio de Balàfia, estamos elaborando el anteproyecto para la ampliación del colegio Balansat...

¿Es alguna más urgente a corto plazo?

Trabajamos en todo ello. Antes de fin de año tienen que estar licitadas las obras del Quartó de Portmany, el nuevo instituto de Can Cantó y Sant Carles.

Y, ¿a largo plazo?

Tenemos pendiente hacer la nueva Escola d’Art de Ibiza, la ampliación del centro integrado de Formación Profesional (FP) de Can Marines... A más largo plazo tenemos prevista la construcción de un nuevo centro integrado de FP en Vila, pero todavía estamos hablando con el Ayuntamiento. Se tiene que construir el Centro de Educación para Adultos de las Pitiusas y tenemos que construir más centros de cero a tres años en Ibiza.

Se habla siempre del abandono con el que se encontraron las infraestructuras educativas de las Pitiusas hace dos años, pero hay centros que han iniciado el curso con obras a medias, un ejemplo es el Vara de Rey, en Sant Antoni.

Esto son unas obras de embellecimiento del Ayuntamiento de Sant Antoni, no es de la conselleria de Educación, pero ya hablamos con el Consistorio, que ha habilitado otra entrada por las obras en la calle... Nos sabe mal. Esperamos que se solucione lo más pronto posible.

La climatización es otra tarea pendiente. En Can Cantó no hay suficiente potencia eléctrica. El primer día de clase fallaron los aires en sa Graduada...

El problema es que tenemos que hacer una climatización eficiente en los centros educativos. No se había hecho nada hasta ahora, ni ningún estudio, y nosotros los estamos haciendo a contrarreloj con un equipo de la Universidad de las Illes Balears. Tenemos claro que cuando tenemos que intervenir en un centro aprovechamos para hacerlo en el área de climatización. Intentaremos invertir cada año más y más, pero no podemos llegar de golpe a todo. Los ayuntamientos nos ayudarán a hacer este trabajo y seguiremos firmando convenios para que vayan climatizando los centros educativos.

Este curso también hay 64 alumnos más en colegios concertados de Ibiza y 75 menos en los públicos. En Formentera la cifra se duplica, ¿cuál es la explicación?

El aumento de matriculados en centros concertados se debe al nivel de cero a tres años porque hemos tenido que costear plazas con dinero público para llegar a la gratuidad, y ha sido en forma de concierto educativo. A la vez, hemos creado plazas públicas, pero su creación es mucho más lenta que la de la concertación. Por otro lado, hay que ser conscientes de que Formentera es un caso diferente: sólo tiene un centro concertado y ya había el compromiso del Govern de concertar los primeros cursos de Primaria. El curso que viene se concertarán el resto de cursos de este nivel.

¿Cómo se ha conseguido que este curso sólo haya tres vacantes de profesores en las Pitiusas?

Por un lado, depuramos las listas de interinos que había. Por otro lado, iniciamos un primer proceso de adjudicación en junio y uno urgente en agosto, que dieron cierta estabilidad para poder encontrar dónde vivir o programar la vida de cara al invierno... También influye el hecho de que por primera vez todas las plazas de difícil cobertura de Ibiza cobrarán 200 euros, y el año que viene 300. En Formentera desde este año ya cobrarán 400.

¿Cuál es el reto más urgente para la educación en las Pitiusas?

Tenemos que seguir trabajando en las infraestructuras para dignificar a la comunidad educativa de Ibiza y Formentera. Tenemos que luchar contra el abandono escolar, con más plazas de Formación Profesional, y mejorar los estándares de conocimiento, que los tenemos bajos en todas las Balears, pero bastante en las Pitiusas. Lo haremos a través de los nuevos currículos educativos. Por otro lado, reforzar el soporte educativo en las aulas, sin olvidar la atención a la diversidad.

También hay más de estos profesionales este curso.

Hemos aumentado la dotación de docentes y hace cuatro días adjudicamos 41 ATEs extra en Balears. De éstos, siete han sido en Ibiza y uno en Formentera. Nos faltan dos que quedaron desiertos en Formentera, que ahora adjudicaremos por vía de urgencia.

¿Qué datos tenemos del abandono escolar en las Pitiusas?

Tenemos las cifras globales del Ministerio de Educación. En Balears estamos en un 20% de abandono escolar, lo que nos convierte en la comunidad autónoma con más abandono escolar después de Ceuta y Melilla.

En las Pitiusas, ¿podría ser un indicio la disminución de alumnos que llegan a Bachillerato?

Evidentemente, pero el abandono escolar es porque nuestra economía productiva hace que no haya una excesiva especialización en el sector turístico, y muchos alumnos abandonan para trabajar en el sector. Por eso, pedimos a los agentes sociales, patronal y sindicatos que nos ayuden a revertir esta situación, primando la formación al incorporar nuevos profesionales a sus puestos de trabajo.