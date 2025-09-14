Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alquiler más barato de Santa Gertrudis: un estudio por 1.600 euros al mes

Tiene 40 metros cuadrados construidos

Imagen de la casa.

Redacción Ibiza

Ibiza

El mercado inmobiliario en Ibiza sigue marcando cifras elevadas incluso en sus opciones más asequibles. El anuncio más económico disponible en la carretera de Santa Gertrudis, dentro del término municipal de Santa Eulària, corresponde a un estudio en alquiler por 1.600 euros al mes, según el portal Idealista.

Se trata de un inmueble recientemente reformado, con 40 metros cuadrados construidos y 35 útiles, que el anunciante describe como un espacio “totalmente a estrenar” y pensado para aprovechar al máximo la funcionalidad y el confort. El estudio se ubica en planta baja, con orientación sur y acceso a una zona de jardín comunitaria, lo que le garantiza abundante luz natural durante todo el día.

El contrato se ofrece para alquiler anual, aunque las condiciones incluyen algunos gastos añadidos: una cuota de 140 euros mensuales que cubre agua, electricidad y conexión Wi-Fi. La vivienda, sin embargo, se entrega vacía y sin cocina equipada, lo que supone un gasto extra inicial para quien decida instalarse. Además, la propiedad no admite mascotas.

Con estas condiciones, el anuncio pone en evidencia el nivel de precios del mercado ibicenco: incluso el alquiler más barato en la zona supera ampliamente la media de salarios locales, reflejando la creciente dificultad de acceder a la vivienda en la isla.

