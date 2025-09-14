Más de 4.000 canciones para una muestra en permanente elaboración

«Ya llevamos más de 4.000 canciones y tenemos muchas en lista de espera», explica el asesor de la exposición ‘Cançoner de les Pitiüses’ Toni Manonelles a la puerta del Centro de Cultura Can Jeroni, en Sant Josep. Según señala, esta exposición se presenta como una «idea de lo que se puede encontrar» en la página web del mismo nombre que acoge la recopilación de piezas de la música tradicional de las Pitiusas.

La muestra abrirá al público de miércoles a domingo entre las 10.30 y 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Se compone de 13 paneles que detallan géneros como las caramelles, el estil glosat o la música instrumental y aspectos generales como la autoría de las canciones o el contexto social e histórico de este apartado de la tradición pitiusa. Todos ellos ponen unos auriculares a disposición del visitante para que puedan escuchar alguno de los temas a los que se refiere cada cartel. «No puede ser que, en una exposición dedicada a la música, el 90 por ciento sea letra», argumenta Manonelles. Además, una proyección muestra diversas actuaciones de archivo de cantades y sonades.

Una fracción especial de la muestra es la dedicada a intérpretes reconocidos de cada municipio por el que pase esta iniciativa. El asesor comenta que se trata de ejemplos históricos y actuales, por lo que cada edición de la exposición tendrá «una parte de cada pueblo y una parte conjunta. También, un poco del pasado y otro del presente». Indica que, en el caso de Sant Josep, uno de los cantantes históricos recordados es Pep Xico Bet y, entre los modernos, aparece la familia de Can Palermet.

La organización colocó al final de la muestra un ordenador que da la oportunidad a los asistentes de contribuir a la recopilación. Manonelles señala: «Siempre hay gente que ve la lista de canciones y no encuentra la que se sabe».

Una ‘ballada’ de varios niños frente a Can Jeroni. | J.A.R.

Por ello, destaca que cualquier aportación será bienvenida a esta iniciativa respaldada por el Institut d’Estudis Eivissencs y la Obra Cultural Balear de Formentera: «Sirve aquella cinta con la grabación del abuelo o la abuela cantando». El asesor asegura que todavía queda trabajo por hacer porque «es más lo que no ha llegado todavía que lo que está recogido».

A pesar de la enorme ambición de la iniciativa, se muestra esperanzado por la gran acogida, puesto que recibió «un auténtico alud de gente que ofrecía lo que buscábamos» desde que comenzó su andadura en noviembre. Añade que tienen muchas piezas que pronto estarán disponibles en el portal de internet si tienen «suficientes dedos para ir metiéndolas». Esta popularidad de la iniciativa se ve en la gran cantidad de gente que acude al evento, que obliga a suspender la visita guiada que estaba programada.

Manonelles destaca el papel decisivo que jugó la etnomusicóloga Ana Fernández Ferrer, que es la comisaria de la exposición: «Todo esto es mérito de ella». El miembro de la comisión ejecutiva del Institut d’Estudis Eivissencs detalla que ella colaboró en todas las fases del proyecto, desde la investigación y la presentación de la página web hasta la organización de la muestra.

«Era necesaria una persona que tuviese un conocimiento real sobre este mundo», argumenta Manonelles. A pesar de estas decisivas aportaciones, Fernández no pudo asistir al estreno por estar ocupada con otros proyectos musicales.

Dos mujeres prestan atención a uno de los paneles de la muestra. | J.A.R.

Como no podía ser de otra manera, la organización demostró que la música tradicional sigue viva con una ballada a cargo del Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia antes de que la exposición abriese sus puertas. Además, Manonelles anuncia que la muestra recibirá visitas de cursos de tercero y cuarto de Primaria y cuarto de Secundaria.

Esta edición de la exposición ‘Cançoner de les Pitiüses’ está enmarcada dentro de la Setmana Ludolingüística ‘Units pel nostre parlar’, que pone en marcha el Ayuntamiento de Sant Josep. La concejala de Cultura del municipio, María José Ríos, valora que el evento recoge un «tesoro» de la cultura de las Pitiüses y que las canciones recogidas son «memoria viva de los antepasados».