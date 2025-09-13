El álbum
Veinte años del coro parroquial de Santa Cruz en imágenes
En el marco de sus fiestas patronales en honor al Santo Cristo de la Agonía y la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, que se celebran hasta el próximo domingo, la parroquia de Santa Cruz, en Vila, inauguró el jueves por la tarde una exposición fotográfica para conmemorar el veinte aniversario del coro parroquial.
