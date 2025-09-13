Estos son los pisos que se alquilan en Ibiza para la temporada de invierno por menos de 1.000 euros

Con la llegada de septiembre, muchos turistas se marchan de Ibiza y los pisos de alquiler se quedan vacíos y a la espera de nuevos inquilinos. Los anuncios de vivienda de temporada de invierno brotan como setas en los portales inmobiliarios y los precios se reducen considerablemente.

En el portal Idealista.com se pueden encontrar 14 pisos en alquiler en distintos puntos de la isla por menos de 1.000 euros. Eso sí, los anuncios dejan claro que no se alquilan de forma anual. En muchos se especifica que los inquilinos deberán abandonar la vivienda en abril. Otros, los menos, ofrecen contrato hasta final de junio.

Pisos en Vila

En la ciudad de Ibiza hay cuatro apartamentos disponibles por este precio. Dos de ellos están en el barrio de la Marina, los más económicos, y los otros dos en Marina Botafoc.

El más barato cuesta 770 euros. Se trata de un estudio de una habitación y 35 metros cuadrados. Otro de los pisos se alquila por 880 euros y también cuenta con una sola habitación y 45 metros cuadrados. Los otros dos apartamentos cuestan 920 euros y 990 euros respectivamente. Ambos disponen de dos habitaciones y coinciden en que solo están disponibles hasta final de marzo.

En Sant Antoni hay cinco pisos disponibles que no superan los 1.000 euros. Todos de una sola habitación. Santa Eulària tiene dos estudios con estas características y Sant Josep otros dos.

Pago por adelantado

Muchos de estos anuncios comparten también condiciones, algunas que recuerdan a los alquileres de verano, como los pagos por adelantado. Todos los pisos que se alquilan en la ciudad de Ibiza piden el pago de la temporada completa por adelantado, es decir, cantidades que rondan desde los 4.620 euros hasta los casi 5.000 de golpe. Una condición que vuelve a complicar el pago de la vivienda para trabajadores y residentes habituales en la isla.