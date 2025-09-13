Ibiza muestra sus huellas de la Segunda República y la Guerra Civil

La visita guiada por los lugares históricos de la Segunda República y la Guerra Civil en Ibiza se dirige a la plaza de la Catedral. El guía, Luis Ruiz, hace un inciso antes de comenzar con las ejecuciones de presos del bando nacional en el Castillo de Dalt Vila del 13 de septiembre de 1936. «Se tiene que contar todo. Si no hablamos de todas las víctimas, somos negacionistas», asegura.

Ruiz, que también es presidente del Fòrum per la Memòria d’Ibiza i Formentera, trata de concienciar a quienes siguen la actividad de las circunstancias del momento histórico: «Estamos hablando de guerras y hay atrocidades en todos los bandos, desgraciadamente». El guía huye de glorificar las escenas narradas en las crónicas y se propone formar un relato en el que «confluyan todas las ideas y argumentos que han llevado a estas escenas tan terribles que hay en todas las guerras».

Ruiz precisa que la tarde de las ejecuciones, Ibiza fue bombardeada por aviones italianos como preludio del avance de la infantería del bando nacional. De hecho, mostró antes del ascenso a Dalt Vila algunos de los edificios en los que cayeron algunos de los 42 proyectiles lanzados.

El edificio del puerto que alberga una tienda de Pachá fue sede de Salinera Española. | M.S.

Ante este panorama, explica que los pocos cientos de personas que formaban parte de la columna Cultura y Acción, debieron decidir qué hacer con los presos del castillo antes de retirarse a la Península. Según subraya, este grupo procedía de Cataluña y propuso asesinarlos a todos «para no dejar enemigos en la retaguardia». El Comité Antifascista se opuso a esta propuesta porque «estaba formado por ibicencos que eran vecinos de la gente a la que querían matar».

Finalmente, Cultura y Acción cumplió sus planes y asesinó a 93 personas, aunque algunos de los prisioneros «forzaron los barrotes y escaparon saltando por la ventana hacia donde tiraban la basura», precisa Luis Ruiz. «En una guerra siempre hay atrocidades y hubo represión por los dos bandos», insiste.

Un poco antes, la ruta serpenteó por la Marina para visitar algunos de los lugares clave de la historia de la década de 1930 en Ibiza. La sucesión de localizaciones aparece arrinconada en muchas ocasiones entre las pequeñas tiendas clásicas del barrio y los establecimientos de las grandes marcas.

La visita comenzó en Can Ventosa. | M.S.

Por ello, Ruiz lleva consigo algunas fotografías antiguas que sitúan a los participantes en los hechos que relata. Es el caso de la que retrata un refugio antiaéreo en pleno paseo de Vara de Rey o la que muestra una concentración delante de la antigua sede de Diario de Ibiza en el edificio de Cas Saboners.

Hubo un momento en el que la distancia entre épocas fue demasiado grande y el guía no pudo evitar lanzar una reflexión al grupo: «Lugares emblemáticos que daban personalidad a Ibiza se están convirtiendo en locales propiedad de determinadas franquicias». En su opinión, esta tendencia «despersonaliza la ciudad y la hace igual que lugares de otros continentes, incluso».

Los participantes de la ruta observan el balcón desde donde fue proclamada la Segunda República en Eivissa. | M.S.

Anna Pawelko es una participante de la actividad y se muestra de acuerdo con Ruiz en este punto: «Ha habido muchos cambios, como cuando quitaron el cine Serra y la librería Vara de Rey». Añade que esta visita guiada, que devuelve a la vida estos establecimientos clásicos ya desaparecidos le hace «reconectar con la infancia y adolescencia porque se pierden las imágenes y la información con el tiempo».

La Ibiza de ‘Campos’

Para reforzar esta idea, uno de los personajes que más aparece en las explicaciones es el maestro de obra Joan Gómez Ripoll, más conocido como Campos. Así, Ruiz menciona que el diseñador proyectó el edificio que acoge el hotel Montesol, que cuenta con protección oficial y no puede sufrir modificaciones para preservar la imagen con la que abrió sus puertas en 1933.

El claustro del Ayuntamiento albergó reclusos. | FÒRUM PER LA MEMÒRIA D’EIVISSA I FORMENTERA

También detalla que la fachada tiene detalles de estilo colonial fruto de la estancia del técnico en Cuba. «Erwin Broner llegó a Ibiza y le pareció que era un diseño trasnochado, pero tenía tanto apoyo popular que se quedó como estaba», apunta Ruiz.

La ruta reserva un hueco para pasar por delante de la casa de Campos, que cuenta con una pequeña pieza en la entrada que lo reconoce como represaliado durante la dictadura franquista. Fue ejecutado en Palma en 1942 por adhesión a la rebelión, entre otras acusaciones, «por defender que, por seguridad, tenía que terminar de demolerse la iglesia de Sant Elm después de un bombardeo republicano», añade el guía de la ruta. María Victoria Balanzat, que sigue la actividad, valora que las historias «particulares de cada personaje» son las que dan más interés a las explicaciones.

Ball pagès delante de un refugio antiaéreo.

Una de ellas tiene que ver con los establecimientos que en aquella época había en el puerto de Ibiza. Allí se situaba el bar La Estrella, regentado por socialistas y donde acudía el poeta Rafael Alberti y su mujer, María Teresa León. Justo al lado estaba el Café Alemán, que simpatizaba con el nacionalsocialismo «y tenía una esvástica pintada en la fachada», detalla el guía. Además, cerca estaba el bar Migjorn, fundado por judíos que escaparon de la persecución del régimen de Hitler en Alemania y que era de los favoritos del filósofo Walter Benjamin durante sus estancias en la isla.

Una carrera contra reloj

Ruiz lamenta que el paso del tiempo vaya «en contra de tener presente» los recuerdos que menciona en la guía porque «la generación que vivió los hechos ha muerto y la siguiente son muy mayores». «Cada vez quedan menos familias que conserven estos recuerdos activamente, por desgracia, y van siendo más borrosos», resume.

Concentración en la anterior sede de Diario de Ibiza.

Balanzat asegura que conoce «muchas cosas habladas» por lo que le contaron sus padres, abuelos y tíos y que esta actividad le ha servido para tener «un esquema más claro de todo». Sin embargo, Pawelko señala que le cuesta «sacar el tema y hablar» con su abuela de los recuerdos familiares.

Balanzat comenta que tiene «muchos libros de historia de la isla en casa leídos por la mitad» y afirma que tiene «ganas de retomarlos». Al fin y al cabo, el objetivo de esta iniciativa es hablar de todas las víctimas porque, de otra manera «somos negacionistas».