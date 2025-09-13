Prohibido el tabaco en las terrazas las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»

La nueva reforma de la ley antitabaco ha encendido la voz de alarma en el sector de la restauración ante la intención del Gobierno de prohibir fumar en las mesas exteriores. En un país donde el sustantivo «terraceo» está más que arraigado popularmente, la medida causa temor por sus posibles efectos en las recaudaciones. Además, muchos aún recuerdan las restricciones que tuvieron que aplicar contra los fumadores en 2005 y 2011, con no pocos quebraderos de cabeza y una importante inversión económica.

«Tendremos problemas, porque nos volverá a tocar ejercer de policía con nuestros propios clientes. La gente no querrá asimilar esta ley e intentará fumar de escondidas, como ya pasó cuando se prohibió en los interiores», augura Manuel Izquierdo, el propietario de la Cafetería Gran Vía.

«Los clientes quieren tomarse algo en la terraza. Charlan y se fuman algún pitillo. Si se prohíbe fumar, no estarán tanto rato, consumirán menos o, directamente, ya no vendrán. Esta ley nos va a afectar mucho a todos los restauradores», se teme.

Mientras Izquierdo va preparando el menú del día, a las nueve y media de la mañana su terraza se destina solo a desayunos o cafés. En una de esas mesas, Rosana ha acabado su tostada con tomate, acompañada de un zumo de naranja. Se relaja con un cigarrillo mientras se entretiene con su móvil. Atiende amablemente, pero muestra un gesto de hastío cuando se le recuerda que, de salir adelante el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, ya no podrá fumar en esa terraza ni en cualquier otra.

«¿Qué hacemos? ¿Fumamos solo en casa? Se han pasado un poco y deberían dedicarse a otras cosas que crean más problemas», se resigna. Rosana también reconoce que consumirá menos en las cafeterías si se impone esta prohibición.

Pimeef Restauració

El presidente de la asociación de bares, restaurantes y cafeterías de la Petita i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera (Pimeef Restauració), Miquel Tur, cree que el exceso de arbitrariedad o la falta de claridad normativa es el otro gran riesgo de esta reforma. «Si van a aplicar este decreto, que sea para todos por igual y de manera bien definida. No puede ser un truño como fue la ley antitabaco de 2005», sentencia.

Tur sufrió de pleno aquella legislación en sus inicios como restaurador. Empezó a regentar el restaurante Zebra en 2007 y se vio obligado a adaptar completamente el local en función de aquella normativa. «Tuvimos que instalar equipos de aire acondicionado en zonas independientes, crear entradas separadas para las zonas de fumadores y no fumadores o preparar los accesos a los espacios comunes solo desde la zona de no fumadores. Nos condicionó la instalación de ventanas, conductos de ventilación y puertas para nada, porque, cuando salió la ley de 2010, ya se prohibió fumar en todos los espacios interiores. Te gastas un montón de dinero y, de un día para otro, ya no sirve para nada», detalla.

Además del embrollo normativo, Tur también tiene claro que la medida repercutirá en las cajas, aunque no de la misma manera para todos. «A los restaurantes no nos va a afectar tanto, porque la mayoría de comensales no fuma si hay gente comiendo o se aleja para no molestar. En cambio, los bares y las cafeterías están más asociadas al consumo del tabaco, sobre todo después de tomar un café», apunta.

Un cliente disfruta de un puro y una cerveza en la plaza del Parque. / Vicent Marí.

La plaza del Parque es una de las zonas de terrazas más emblemáticas y concurridas de Vila. Poco después de las doce del mediodía, ya empiezan a llegar los clientes para la hora del vermut. No faltan los pitillos, o incluso puros, sobre los ceniceros, aunque algún establecimiento todavía se está preparando para la jornada.

Ludo acaba de abrir puertas del Herry’s Tapas & Wine. Este camarero francés desconocía por completo que el Gobierno quiere vetar fumar en todas las terrazas y se queda ojiplático al enterarse. «Es la peor decisión posible. Hay muchos problemas que deberían ser prioritarios, como los borrachos que se ven por la calle o la velocidad a la que se circula por la noche. Creo que fumar en las mesas es lo que menos preocupa», lamenta.

Más comprensibles

También hay clientes que se muestran más receptivos con la futura regulación. En la Cafetería Pepe de la avenida Isidor Macabich, Mohamed y Elien charlan con un café y una cola. Pese a que ambos están fumando, no les parece mal la iniciativa gubernamental, aunque él critica una falta de coherencia: «Ya que prohíben fumar, ¿no deberían hacer lo mismo con el alcohol, que hace más daño que el tabaco?». Por su parte, Eliane confiesa que fuma muy poco y entiende que «el humo es molesto».

Óscar Altieri, junto a una de las señales de prohibido fumar en su terraza del Bar Abarca. / Vicent Marí.

Más significativo es el caso de Óscar Altieri, el propietario del Bar Abarca. En su terraza son claramente visibles las señales de prohibido fumar, también recordado en carteles con un mensaje imperativo. En su momento, los colocó obligado por las restricciones del covid, pero después los mantuvo para ser coherente con sus principios.

«Soy antitabaco de toda la vida, ni tan solo lo he llegado a probar nunca. Aunque respete que haya gente que quiera fumar, me parece fabulosa esta ley, porque nadie tiene por qué tragarse el humo del de al lado», subraya. Sorprende la firmeza de sus palabras cuando, de manera generalizada, el sector de la restauración ha puesto el grito en el cielo. «He perjudicado la caja de mi negocio. Llevo 30 años en este mundo y me ha tocado tragar humo como el que más, pero en mi casa decido yo, ahora obtengo otros beneficios», sentencia.