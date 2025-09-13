El PP pide a PSOE y Sumar que apoyen que los consells tengan voz en AENA

El PP balear ha reclamado a PSOE y Sumar que este próximo miércoles, en el último trámite de la Ley de Navegación Aérea en el Congreso de los Diputados, voten a favor de las enmiendas populares para, entre otras cuestiones, dar voz a los consells insulares en las decisiones de Aena y garantizar el descuento de residente.

Según ha señalado el PP en una nota de prensa este sábado, los populares han exigido que no se bloqueen las seis enmiendas aprobadas en el Senado que, a su juicio, mejoran la ley.

Igualmente, han destacado que hay dos enmiendas que son «fundamentales» para defender los intereses de las islas, ya que introducen dos medidas de «enorme trascendencia».

Por un lado, dar voz a los consells insulares y cabildos en las decisiones de Aena, especialmente en las ampliaciones de los aeropuertos insulares, y por otro, habilitar un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para garantizar el pago inmediato del descuento de residente a las aerolíneas y asegurar su continuidad.

El diputado popular José Vicente Marí Bosó ha apuntado que el actual modelo de gestión del descuento de residente «está en riesgo por la irresponsabilidad» del Gobierno. A su criterio, PSOE y Sumar «no pueden seguir bloqueando una solución real». «Estamos en el último cuatrimestre del año, sin presupuestos y se van a producir impagos como el año pasado pero peor por importe mayor», ha criticado Marí, para después reivindicar que el descuento del 75 por ciento «no es un regalo» sino un derecho que compensa la insularidad.

En este sentido, ha advertido que si no se habilitan los 1.200 millones de euros aprobados en el Senado, la movilidad de miles de ciudadanos «se verá comprometida». Marí ha añadido que el PSOE intentó vetar esta enmienda en el Congreso para «ocultar el agujero presupuestario que ha generado su mala gestión».