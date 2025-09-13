Piden seis años a un joven por patronear una patera desde Argelia

«Un grave peligro para la vida de los pasajeros». Así considera la Fiscalía de Ibiza el viaje desde Argelia el pasado mes de mayo de un grupo de migrantes en una patera, entre ellos dos menores. Por este viaje será juzgado B.W., de nacionalidad argelina con 19 años recién cumplidos en ese momento, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y por el que la Fiscalía le solicita una pena de seis años de prisión. La vista previa tendrá lugar el próximo viernes en la Audiencia Provincial de Balears.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo. Según el escrito de la Fiscalía, la embarcación, que había partido de la localidad argelina de Cheraga, llegó a Formentera sobre las diez de la noche con 16 tripulantes a bordo, entre ellos dos menores, que habían pagado 8.000 euros cada uno por la travesía.

Tras la correspondiente investigación, B. W. fue detenido por patronear la barquilla, que iba sobrecargada y sin elementos de seguridad. Además se señala que el supuesto patrón carecía de formación para gobernar una embarcación de estas características en alta mar.