La ocupación hotelera se dispara en Santa Eulària y cae en Sant Josep

La ocupación hotelera en el mes de agosto se disparó en el municipio de Santa Eulària y se redujo ligeramente en el de Sant Josep. Es lo que revelan los datos del pasado mes publicados ayer por la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), que señalan que el porcentaje de plazas ocupadas durante agosto en las Pitiusas fue del 92,26% prácticamente el mismo que el del mismo mes del año pasado, 91,19%.

La ocupación total así como el incremento respecto a 2024 ha sido similar en las dos quincenas, si bien ha aumentado ligeramente más las dos primeras semanas.

En el caso de Ibiza, la ocupación aumentó un 1% en agosto, más en la primera quincena que en la segunda, según los datos. Por zonas, se puede ver cómo las plazas vebdidas se dispararon en la zona de Santa Eulària, que ha pasado de un 82,64% de ocupación en agosto de 2024 a 89,57% el mes pasado. Además, aumentó especialmente en las dos últimas semanas, cuando se pasó del 78,6% de ocupación al 88,87%. A principios de mes el incremento fue de casi tres puntos y medio (del 86,94% al 90,32%).

También aumentó la ocupación hotelera en el tradicionalmente mes más fuerte de la temporada en Sant Joan y en Sant Antoni y la bahía. Ahí las plazas ocupadas superaron el 93% a lo largo de todo el mes, lo que la convierte, además, en la zona turística de las Pitiusas que registró una ocupación más elevada en agosto, porcentaje que aumentó en 1,12 puntos. El incremento se concentró en la primera quincena, aunque también se registró en la segunda.

En el caso de Sant Joan, el aumento en la ocupación de los establecimientos fue muy ligero, menos de un 1%, algo que se debe, principalmente, a una caída registrada durante las primeras dos semanas, cuando pasó del 91,29% constatado el verano pasado al 90,99 de la primera quincena de agosto de este año. En la segunda mitad del mes, en cambio, el incremento fue de prácticamente dos puntos, de ahí la subida general registrada durante el mes.

Sant Josep y Vila son las dos zonas de Ibiza en las que se contabilizan caídas, aunque son tan pequeñas que casi se podría decir que la ocupación se mantuvo durante el mes de agosto. En lo que respecta a Vila, la reducción de plazas ocupadas se registra en las dos quincenas, aunque es un pelín más acusada en la segunda.La reducción del total del mes apenas es de seis centésimas: de 92,86% en 2024 a 92,81% en 2025. Algo mayor, de dos décimas, es la reducción en Sant Josep, que ha pasado de registrar un 93,55% el año pasado a un 93,34% éste. Aumentó la primera quincena y cayó la segunda.

Formentera es, tras Santa Eulària, la segunda zona de las Pitiusas en la que más aumentó la ocupación en agosto, más de tres puntos. Ha pasado del 87,93% del año pasado al 91,04% de este mes de agosto. El incremento es importante la segunda quincena: más de cinco puntos.