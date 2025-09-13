Lucha contra el transporte ilegal en Ibiza: pillados cinco taxis pirata y un coche de alquiler sin cupo en un nuevo control

El Consell Insular de Ibiza continúa intensificando su lucha contra el intrusismo en el sector del transporte. El director insular de Transportes, Roberto Algaba, ha informado en su red social X del resultado de un nuevo control en la ciudad de Ibiza este sábado. En este caso han sido interceptados "cinco vehículos que hacían transporte ilegal y un alquiler sin cupo".

Los vehículos han sido retirados de la circulación y sancionados. "Los piratas tendrán que pagar 15.000 euros si quieren recuperar el vehículo", explica Algaba, que apunta "si aprecias tu vida: usa transporte legal".

Esta actuación conjunta entre el Consell de Ibiza y la Policía Local llega después de que este viernes se detectara y sancionara a un taxista pirata de 87 años que operaba sin seguro obligatorio y sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor.