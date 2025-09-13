Llama la atención
Las distintas versiones dadas por las dos partes del conflicto entre dos médicas y una paciente y sus padres ocurrido en el centro de salud de Sant Antoni en agosto. Mientras que las sanitarias les acusan de agresión, la enferma asegura que recibió muy mal trato en la consulta y no solo niega la acusación, sino que asegura que fue una facultativa la que le cogió a ella del pelo y golpeó a su madre.
Que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya denunciado en el Congreso el mal servicio público de autobús en la isla de Ibiza, en respuesta al diputado ibicenco José Vicente Marí Bosó.
La crítica situación económica de Apneef, que pone en riesgo la continuidad de los servicios que presta en las Pitiusas a decenas de familias con personas con necesidades especiales. La asociación ha dado la voz de alarma y advierte de que más de 40 usuarios han pasado a la lista de espera al no poder acceder a los servicios no concertados, que son los más afectados por la falta de estabilidad financiera. Apneef hace un llamamiento a las instituciones para poder mantener su labor.
