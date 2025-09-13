‘Iré a Santigo’, un viaje poético musical tras la huella de Lorca en Cuba

Federico García Lorca y la música popular española y cubana son los ingredientes esenciales del espectáculo ‘Iré a Santiago’, que se estrenará este domingo, 14 de septiembre, a las 21 horas en el Baluard de Sant Pere, en Dalt Vila, dentro del ciclo ‘Nits al Baluard’. El compositor y violinista cubano Ramsés Puente Matos es el artífice de este proyecto que lleva por título el estribillo por el que popularmente es conocido el poema de Lorca ‘Son de negros en Cuba’.

Recuerda el responsable del montaje que esta composición, que forma parte de la obra ‘Poeta en Nueva York’, la escribió el autor granadino en 1930 durante su estancia en Cuba. «Se la dedicó al reconocido antropólogo Fernando Ortiz», que entonces presidía la Sociedad Hispanocubana de Cultura y que fue quien le invitó a visitar el país para dar unas conferencias. Lo que en principio iba a ser una estancia de quince días se acabó prolongando tres meses, lo que demuestra hasta qué punto le fascinó Cuba. No solo la isla dejó huella en Lorca, también él dejó una impronta en el país y en los intelectuales cubanos que lo conocieron, como tendrán oportunidad de comprobar los que acudan este domingo a este montaje poético musical que lo homenajea.

El origen del proyecto

La semilla de ‘Iré a Santiago’ comenzó a germinar hace una década. Fue por entonces cuando el violinista cubano descubrió el cancionero popular español recopilado y armonizado por Lorca y empezó a interpretarlo en Barcelona, donde entonces residía, con su expareja, la cantante lírica Isabel Albaladejo. Sin proponérselo, aquellas melodías comenzaron a transformarse «de forma natural» en su cabeza y hace cinco años empezó a reversionar parte del repertorio de Lorca. En este tiempo Puente ha hecho un total de ocho versiones, de las que en el concierto de este 14 de septiembre se escucharán siete, en la primera parte del montaje, titulado ‘Las huellas de Lorca’.

Estos temas arreglados para formación de cámara, recuerda el músico cubano afincado en Ibiza, «ya se interpretaron hace dos años en Sant Joan, dentro del ciclo ‘Dies Musicals’ del Consell de Ibiza, junto a siete composiciones de Manuel de Falla». Fue tan buena la acogida del público que Puente decidió que iba a crear un montaje completo con un repertorio que recogiera todos estas piezas. Para crear la segunda parte del concierto, titulada ‘Lorca en voz cubana’, decidió inspirarse en el viaje del autor del ‘Romancero gitano’ al país caribeño. Durante la investigación para este proyecto descubrió varios poemas que Lorca había dedicado a intelectuales cubanos y también composiciones poéticas que le dedicaron a él personas que lo conocieron durante su viaje a Cuba. Seleccionó alguna de ellas y las musicalizó.

El violinista cubano afincado en Ibiza Ramsés Puente Matos. / D.I.

El director y compositor de ‘Iré a Santiago’ adelanta que en el repertorio del concierto ha incluido, por ejemplo, ‘La casada infiel’, poema dedicado a la etnóloga cubana Lydia Cabrera, acompañando la letra de Lorca con música creada por él mismo. También ha musicalizado poemas de los autores cubanos Nicolás Guillén, Rafaela Chacón Nardi y Flor Loynaz. Asimismo, para la segunda parte, Puente ha reservado la obra más contemporánea de este montaje, un poema del escritor cubano Alexis Díaz Pimienta titulado ‘Lorca en Cuba’ al que el violinista cubano le ha puesto música también.

El elenco

Casi para cerrar el concierto, en el que habrá sorpresa final, el público podrá escuchar una pieza del compositor cubano Roberto Valera sobre el poema que da nombre este espectáculo, ‘Iré a Santiago’.

La primera parte del montaje, con soprano, violín, viola y chelo, sonará a «canción española, pero también a ritmos africanos e incluso a música clásica». La segunda , a la que se incorporarán contrabajo y percusión, estará totalmente dedica a «música latina, con ritmos como el guaguancó, el son, el danzón o la rumba».

Para esta gala musical gratuita, Ramsés Puente cuenta con la reconocida soprano española Lucía Martín Cartón, que actuará en la primera parte, y con la soprano cubana Yadira Ferrer Rey, que saldrá al escenario en la segunda. Les acompañarán una ensemble de cámara formada por Carlos Vesperinas, al violochelo; Miguel Falomir, a la viola, Aarón Puente, al contrabajo; y Alain Ladrón, a la percusión.

El violinista cubano no esconde su emoción ante el estreno de un proyecto en el que «el llanto flamenco y el son se reconocen como hermanos» y que para él significa también un regreso a su ciudad natal, «al Santiago que lleva dentro».