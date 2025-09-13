Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"¿Qué España quieres?": el polémico cartel de Vox con tintes racistas llega a Ibiza

La valla publicitaria se ha instalado junto al campo de fútbol de Sant Antoni y el PSOE pide su retirada inmediata

El cartel junto al campo de fútbol de Sant Antoni

El cartel junto al campo de fútbol de Sant Antoni / PSOE

Redacción Digital

Ibiza

Un cartel de Vox que desprende xenofobia en estado puro cuelga de una valla publicitaria instalada junto al campo de fútbol de Sant Antoni. En la imagen se ve a una mujer completamente tapada por un burka, mientras que al otro lado aparece otra chica, en este caso sin ninguna prenda que cubra su cabeza, con el logo de Vox. "¿Qué España quieres?", se puede leer al lado. El cartel ha generado polémica en todos los lugares del país donde se ha instalado y ahora ha llegado a la isla.

La reacción de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) no se ha hecho esperar. Los socialistas han expresado "su más absoluta condena ante la presencia de una valla publicitaria de Vox con un mensaje xenófobo y racista que atenta contra la cohesión y la convivencia a nuestra sociedad" y han pedido al alcalde del municipio, Marcos Serra, su inmediata retirada. También la Delegación del Gobierno del Estado en las Islas Baleares ha puesto en conocimiento de la Fiscalía esta campaña de Vox, que han iniciado en todas las islas, por un posible delito de odio.

"Es muy grave que el Ayuntamiento haya permitido la instalación de la valla en un espacio público donde cada día acceden muchos niños y jóvenes del municipio con sus familias, precisamente algunas de ellas pertenecientes al colectivo que es objeto de este ataque xenófobo y racista. En un campo municipal de fútbol, donde se tendrían que transmitir valores de convivencia e inclusión, no podemos aceptar que el Ayuntamiento permita la instalación de una valla racista y xenófoba que criminaliza y fomenta el odio contra una parte de nuestra sociedad", apuntan desde el PSOE.

Condena pública

Asimismo, los socialistas exigen a los máximos responsables del Partido Popular en Ibiza, José Vicente Marí Bosó y Vicent Marí que se desmarquen públicamente de esta campaña y rechacen de manera clara y contundente el discurso del odio que fomenta VOX, su socio en las Islas Baleares y que no permitan la instalación de estas vallas publicitarias en ningún otro municipio de Ibiza. "Si el Partido Popular no comparte estos discursos, tiene la obligación de actuar, rechazarlos y condenarlos públicamente", señalan en un comunicado de prensa.

Finalmente, desde la Federación Socialista de Ibiza reclaman en todos los ayuntamientos de Ibiza que revisen su normativa sobre espacios publicitarios y que actúen para garantizar el respecto a los derechos y libertades de toda la ciudadanía.

