Delegación de Gobierno lleva a la Fiscalía los carteles de Vox en Baleares

La Delegación del Gobierno en Balears puso ayer en conocimiento de la Fiscalía por si pudiera constituir un delito de odio la última campaña antiinmigración de Vox, unos vallas publicitarias en las que se ve a dos mujeres, una con el rostro y el cabello tapados y la otra con la cabeza descubierta, y el eslogan «¿Qué España quieres? Nosotros lo tenemos claro».

En un comunicado publicado ayer, la delegación del Gobierno detalló que puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público para que investigue si estos carteles constituyen algún tipo de infracción penal. La decisión de la Delegación del Gobierno tiene como objetivo «garantizar el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los ciudadanos».

Podemos también presentó una denuncia a la Fiscalía del área de Menorca por delito de promoción o incitación al odio. En su escrito, la formación morada recoge que Vox instaló en Maó una valla «que incita al rechazo y a la hostilidad hacia personas migrantes, especialmente aquellas que de confesión musulmana» y agregaron que el mensaje «no constituye solamente una mera manifestación política, sino que promueve una visión de la migración musulmana como amenaza, estigmatizando un colectivo concreto por su religión y origen cultural». Además, desde Podemos se piden «responsabilidades» al presidente ultraconservador en Balears, Gabriel Le Senne.

Finalmente la Fiscalía, también dio traslado a los distintos ayuntamientos de los municipios donde ha aparecido la campaña para verifiquen si los carteles cumplen con la normativa local. La valla, colocada en varios municipios del archipiélago, fue vandalizada en Maó, donde amaneció pintada de color blanco, sobre la que han hecho estallar globos con los colores de la bandera de Palestina.