Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza

El suceso ha ocurrido este sábado en torno a las tres de la madrugada en la avenida Bartomeu de Roselló

El escapare de Zara tras el impacto

El escapare de Zara tras el impacto / DI

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Un vehículo que circulaba por la avenida Bartomeu Roselló en el centro de Ibiza ha acabado estampado contra el escaparate de un comercio. Los hechos han ocurrido esta madrugada en torno a las 3 horas en la avenida Bartomeu de Roselló.

Al parecer, el conductor se habría dormido al volante, perdiendo el control del coche, invadiendo la acera y llegando a impactar contra el escaparate de Zara hombre, según han comunicado fuentes del Ayuntamiento de Ibiza.

Afortunadamente, en el momento del accidente no pasaba ningún peatón por ese tramo de la acera, por lo que no ha habido daños personales, pero sí que ha afectado a varios vehículos aparcados en la zona.

Noticias relacionadas y más

Tras el accidente, la policía local de Ibiza le ha realizado al conductor las pruebas de alcohol y drogas, que han dado un resultado positivo, por lo que se han instruido diligencias para su denuncia por la vía penal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los ecologistas insisten en controlar la entrada de mercancías para frenar la invasión de serpientes en Ibiza
  2. Christian Weitzel, director comercial de Azuline Hotels en Ibiza: «El Imserso no nos sale rentable, tenemos que llenar el hotel un 90%»
  3. Agresión a dos médicas en el centro de salud de Sant Antoni
  4. Hartazgo entre los vecinos de Dalt Vila: «Nos sentimos olvidados»
  5. Pillado un taxista pirata en Ibiza con 87 años sin seguro ni ITV
  6. La joven acusada de agredir a dos médicas en Ibiza: «No agredí a nadie, la sanitaria me tenía cogida del pelo y golpeó a mi madre»
  7. La villa más exclusiva de Ibiza en la urbanización más exclusiva': cuesta 20 millones de euros y ofrece vistas privilegiadas
  8. Leona, el yate inspirado en el Imperio Romano que navega estos días en aguas de Ibiza

Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza

Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza

Delegación de Gobierno lleva a la Fiscalía los carteles de Vox en Baleares

Delegación de Gobierno lleva a la Fiscalía los carteles de Vox en Baleares

"¿Qué España quieres?": el polémico cartel de Vox con tintes racistas llega a Ibiza

"¿Qué España quieres?": el polémico cartel de Vox con tintes racistas llega a Ibiza

Lucha contra el transporte ilegal en Ibiza: pillados cinco taxis pirata y un coche de alquiler sin cupo en un nuevo control

Lucha contra el transporte ilegal en Ibiza: pillados cinco taxis pirata y un coche de alquiler sin cupo en un nuevo control

Baleària recurre en los tribunales la limitación de entrada de vehículos en Ibiza: "Es una chapuza"

Baleària recurre en los tribunales la limitación de entrada de vehículos en Ibiza: "Es una chapuza"

Un barco choca contra una seca en es Freus

Un barco choca contra una seca en es Freus

Estos son los pisos que se alquilan en Ibiza para la temporada de invierno por menos de 1.000 euros

Estos son los pisos que se alquilan en Ibiza para la temporada de invierno por menos de 1.000 euros

Prohibido el tabaco en las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»

Prohibido el tabaco en las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»
Tracking Pixel Contents