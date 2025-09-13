Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
El suceso ha ocurrido este sábado en torno a las tres de la madrugada en la avenida Bartomeu de Roselló
Un vehículo que circulaba por la avenida Bartomeu Roselló en el centro de Ibiza ha acabado estampado contra el escaparate de un comercio. Los hechos han ocurrido esta madrugada en torno a las 3 horas en la avenida Bartomeu de Roselló.
Al parecer, el conductor se habría dormido al volante, perdiendo el control del coche, invadiendo la acera y llegando a impactar contra el escaparate de Zara hombre, según han comunicado fuentes del Ayuntamiento de Ibiza.
Afortunadamente, en el momento del accidente no pasaba ningún peatón por ese tramo de la acera, por lo que no ha habido daños personales, pero sí que ha afectado a varios vehículos aparcados en la zona.
Tras el accidente, la policía local de Ibiza le ha realizado al conductor las pruebas de alcohol y drogas, que han dado un resultado positivo, por lo que se han instruido diligencias para su denuncia por la vía penal.
