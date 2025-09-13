Un barco choca contra una seca en es Freus

Una embarcación que navegaba entre Ibiza y Formentera ha chocado contra una seca en es Freus y ha quedado encallada en la zona. El accidente ocurrió este viernes en torno a las 18 horas a la altura de la Torre de ses Portes.

En la travesía entre las Pitiusas existen numerosas secas o piedras que sobresalen del mar. Algunas de ellas están señalizadas, pero es importante conocer la zona para poder navegarla sin incidentes. Al parecer, los ocupantes del yate lo abandonaron después del accidente.

Varias embarcaciones que navegaban este viernes por Ibiza se sorprendieron al encontrar el barco sin nadie a bordo encallado en la seca.