Baleària recurre en los tribunales la limitación de entrada de vehículos en Ibiza: "Es una chapuza"

La naviera Baleària ha presentado una demanda contra el acuerdo del Consell de Ibiza del pasado 28 de marzo de la ley de control de afluencia de vehículos en la isla, al solicitar la nulidad de la restricción, que dejará de tener efectos el 30 de septiembre. En el escrito, la naviera pide al juez que eleve una cuestión de constitucionalidad al considerar que, con la norma de la máxima institución insular, se vulneran los derechos fundamentales de igualdad y movilidad.

La compañía sostiene en un comunicado que la medida discrimina entre no residentes propietarios y no propietarios de vehículos, y limita de manera injustificada la circulación dentro del territorio español. Además, subraya que se trata de una iniciativa "ineficaz e injusta", que supone una grave carga económica para el transporte marítimo, al tiempo que no reduce de forma comprobable la huella ecológica de la isla. La demanda se apoya en un informe elaborado por los doctores Esteban Morelle Hungría y María Luisa Cuerda Arnau, de la Universitat Jaume I, y en otro de la consultora Meteoclim.

"'Greenwashing' normativo"

Según el primero, la restricción aprobada por el Consell es "un ejemplo de 'greenwashing' normativo", que proyecta una imagen de compromiso ambiental pero carece de eficacia real.

Según este estudio, la medida no incide sobre la principal fuente de congestión, que es el parque móvil residente, y no contempla mecanismos de control ambiental ni distingue entre vehículos contaminantes y de cero emisiones. Además, considera que el Consell no justifica “la elección de esta medida frente a alternativas menos restrictivas y potencialmente más eficaces, ya previstas en planes estratégicos y en experiencias comparadas”, como las zonas de bajas emisiones y la mejora del transporte público entre otros. Por ello, el informe considera que se impone "un sacrificio económico al transporte marítimo que supera ampliamente los beneficios ambientales, que serían mínimos o no verificables, contradiciendo el principio de transición justa recogido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética".

Por otra parte, el informe señala que la Ley balear tiene objetivos medioambientales, pero el diseño técnico de la medida del Consell "es ineficaz por no haber previsto mecanismos de seguimiento y control ambiental y no distinguir por tipología de vehículos y nivel de emisiones"; por ejemplo, el Consell no distingue entre un vehículo de 0 emisiones y el más contaminante. El informe también indica que el Consell no dispone de mecanismos para determinar si un vehículo está matriculado en la isla o no, a pesar de cobrar una tasa para poner las medidas de control en funcionamiento, como una red propia de cámaras.

El estudio de Meteoclim, por su parte, avala con datos científicos que la restricción no tiene efectos positivos ni para la movilidad ni para el medio ambiente. Además, Meteoclim alerta sobre el denominado “efecto llamada”, ya que la restricción puede eludirse empadronando el vehículo en Eivissa; de momento, ello se ha traducido, entre febrero y junio de 2025, en un aumento de las matriculaciones en la isla de más de 70% respecto a años anteriores, destacan desde Baleària.

"Despropósito" y "chapuza"

Finalmente, la demanda incide en otros aspectos como el "incumplimiento de plazos por parte del Consell o la declaración irregular de urgencia de la tramitación del expediente de la restricción tras varios meses parado". Baleària también señala el "incumplimiento del Consell de su obligación de disponer de un servicio de transporte público interno eficaz, como le impone la ley balear de control de afluencia de vehículos; en la demanda se acredita que el expediente de licitación del transporte público interno de la isla registró su última actuación el pasado mes de enero", añade la nota.

Por su parte, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha señalado que, aunque la medida recurrida dejará de tener efectos el 30 de septiembre, la naviera quiere una resolución de fondo: “Pensamos que el acuerdo del Consell es un despropósito político y de gestión y una chapuza jurídica. Tarde lo que tarde la resolución judicial, esperamos que los argumentos y fundamentos aportados en la demanda contribuyan a una reflexión colectiva y global”.

En los próximos días Baleària dará a conocer con detalle los informes incluidos en la demanda y los efectos económicos de la medida, tanto en el aumento del parque móvil local como en la saturación del tráfico y en el impacto sobre el transporte marítimo.