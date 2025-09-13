El arte «terrorífico» de Adrián Cardona llega a Fangofest

El ibicenco Adrián Cardona está estos días en Amposta para participar en la decimosexta edición de Fangofest. En esta ocasión, no ha acudido al festival internacional de cine fantástico, terror y gore con la intención de presentar algún proyecto cinematográfico sino para mostrar su faceta artística en una exposición retrospectiva, que forma parte de las actividades paralelas. La muestra en cuestión se llama ‘Crucifixión’ y se inauguró ayer en el Museu de les Terres de l’Ebre.

A pesar de lo que puedan dan a entender el título y el formato de las piezas centrales de este proyecto, que son seis crucifixiones, el artista y cineasta deja claro que «no hay ninguna connotación religiosa en estas obras». «Son ejercicios que hice en clase mientras estudiaba Bellas Artes en Valencia en un momento en el que estaba obsesionado con la composición. Quería salir del formato cuadrado y por eso me atrajo la idea de hacer cruces», explica.

Además de estas piezas, que datan, las más antiguas, del año 2002, la exposición reúne una serie de autorretratos que creó en aquellos años y «que eran excusas también para experimentar con la composición». Para crear estos rostros desfigurados con expresiones rotas que transmiten dolor, terror o sufrimiento, Cardona empleó distintos materiales que había encontrado, como «una quijada de vaca».

De Frankenstein a Michael Myers

Aparte de todos estos ejercicios llevados a cabo en su etapa universitaria, hay otras obras pictóricas creadas en torno a 2010, que son las que han motivado esta muestra. Se trata de una serie de retratos de villanos del cine de terror que Cardona expuso en 2011 en el festival de Sitges y que se han recuperado para esta ocasión.

Una de las obras pictóricas de la muestra de Adrián Cardona. / Neus Prats

Según cuenta el propio creador, fueron Neus Prats y Jacint Espuny, director del festival Fangofest de Amposta, quienes le convencieron para que hiciera ‘Crucifixión’, rescatando, entre otros, los cuadros de la muestra ‘Carne y pesadillas’, en los que retrata, entre otros, «a Frankenstein; Cara de cuero, de la saga ‘La matanza de Texas’; Michael Myers, de ‘Halloween’; o Pinhead, de ‘Hellraiser’».

En la veintena de obras pictóricas del ibicenco que se pueden ver en el Museu de les Terres de l‘Ebre priman el óleo y la madera, aunque el artista ha recurrido a otros materiales, «como clavos, ramas, un burro de un belén de plástico, huesos de pollo, el disco de una radial o restos de muebles». «Las texturas de sus lienzos evocan vísceras, heridas o personajes macabros, pero lo hacen desde una mirada casi barroca, donde el exceso visual es también una forma de catarsis», señalan desde Fangofest al respecto de sus pinturas. En cuanto a colores, predominan los tonos madera y tierra, el negro y el blanco. También hay rojo sangre, pero no tanto como cabría de esperar de un apasionado del gore como Cardona.

La muestra, que ha contado con la colaboración de la Fundació Baleària para el transporte de las piezas, se completa con una escultura de un muñeco creada para una película y cinco máscaras hechas en 2008 para otro filme elaboradas con corteza de algarrobo y almendro y ramas de romero y enebro.

‘Crucifixión’ se podrá visitar en el museo de Amposta hasta el próximo 26 de septiembre.