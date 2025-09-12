Un vertido maloliente que dura ya tres días en Santa Eulària

Una vivienda privada vierte aguas fecales desde hace al menos tres días en Puig d'en Fita, conocido popularmente como Siesta, en el término municipal de Santa Eulària. La geografía de la zona hace que un riachuelo de aguas residuales descienda por una cuesta desde la calle las Ginestas a lo largo de la calle Gorgonias en dirección a la calle Amapolas hasta desembocar en la calle Begonias, 400 metros más abajo.

Los vecinos han denunciado que el vertido lleva al menos tres días sin que se haya cortado el flujo desde entonces. El mal olor cada vez es más patente y la calzada empieza a teñirse de verdín incluso por la humedad continua que genera este río de aguas residuales. «Es imposible caminar por la zona y no pisarlo y cada vez huele peor», asegura una residente de la zona.

La casa que ha originado el vertido es una vivienda unifamiliar ubicada en la calle las Ginestas, muy cerca de la urbanización Miramar, en la parte alta intermedia de Puig d'en Fita. El agua sale de una arqueta en el lateral de la propiedad, en la que pueden verse residuos sólidos como plásticos o papeles.

Vertido en Siesta / DI

Taponamiento de la red interior

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha explicado a este diario que se trata de un taponamiento en la red interior de una vivienda privada. «Se hicieron las comprobaciones correspondientes y se les indicó a los propietarios que tenían que hacer ellos mismos la limpieza desde el interior de la vivienda», han afirmado desde el Consistorio.

Desde el Ayuntamiento han asegurado que entienden el malestar que esta situación pueda general entre los vecinos de la zona, pero, al ser una vivienda privada, «tiene que ser la propiedad quien realice las tareas de limpieza pertinentes».

Sanción de hasta 1.500 euros

A la pregunta de si este vertido puede causar un problema de salud pública, el Ayuntamiento ha recordado que la ordenanza de uso sostenible del agua de Santa Eulària, determina que es obligación de los propietarios de los inmuebles mantener las acometidas de alcantarillado en perfecto estado de funcionamiento y conservación. «Si por incumplimiento de esta obligación se produjera una rotura con repercusión o no en la vía pública y peligro de insalubridad [como es el caso actual], el Ayuntamiento de Santa Eulària podrá actuar en ejecución subsidiaria a través del Servicio Municipal de Aguas. Este servicio es el que tiene que reclamar al titular de la acometida los gastos ocasionados, previo informe justificativo a los servicios técnicos municipales», han argumentado desde el Consistorio, a la vez que han informado de que la sanción a la que se podría enfrentar está tipificada como grave y podría ir de los 700 hasta los 1.500 euros.

Otro vertido

A finales de agosto, vecinos de la calle Las Dalias, en la urbanización de Siesta, denunciaron que llevaban cuatro semanas soportando un vertido de fecales «de manera continuada en la vía pública» sin que nadie lo solucione. Los vecinos detallaron que las aguas «afloran por el asfalto de la calzada junto a una arqueta de conexión de fecales». Y que como esto sucedía desde hace más de un mes, «el olor en la calle es nauseabundo y han aparecido algas y verdín en la calzada».