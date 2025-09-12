"Este verano Ibiza se ha llenado de caraduras": un camarero da su opinión y le llueven las críticas

En la gastronomía, al igual que sucede en otros sectores, los restaurantes reciben gran diversidad de clientes, cada uno con sus propias expectativas, comportamientos y necesidades. Conocer los distintos tipos de clientes no solo ayuda a ofrecer un mejor servicio, sino que también permite adaptar la experiencia a cada perfil. Desde quienes buscan una comida rápida y práctica hasta aquellos que valoran cada detalle del ambiente y la atención, cada visitante representa una oportunidad para conectar y fidelizar.

Existen clientes que van al restaurante por motivos muy específicos: algunos priorizan la calidad del producto, otros buscan precios accesibles, y hay quienes llegan atraídos por la reputación del lugar o las recomendaciones en redes sociales. También están los comensales frecuentes, que ya conocen el menú y tienen sus platos favoritos, y los curiosos que disfrutan explorando nuevas propuestas culinarias.

De ello precisamente habla un camarero de Ibiza. Eso sí, en tono irónico. Según cuenta en un vídeo colgado en redes sociales, Camarero profesional Torres [así se hace llamar en TikTok] explica que este verano ha podido ver en la isla a tres tipos de clientes: “el sobrado, el enterado y el despistado”.

El primero, cuenta, “es el que llega al restaurante con su grupo de amiguetes, con su polo falso y se las da de chulo. Y te dice: ‘Compañero, dales a mis compis lo que quieran, de lo mejorcito...’”. El segundo, sostiene, es al que le vas explicando los platos. “Y te dice: No, no me cuentes, que yo como lo mejor, qué me vas a contar tú. Tú dame a mí una buena chuleta. Y luego le traes un trozo de carne bueno, le das un cuchillo de sierra y te dice: ‘Pero para qué me vas a dar otro cuchillo si ya tengo uno’. Y no ha visto que el que tiene es el trinchante, que no es el de sierra”.

Y, por último, el tercer tipo de cliente. “Es el que está en la sobremesa, ya con el cortado y la copita y alguien por ahí dice: ‘Vamos a pedir la cuenta. Y se levanta y va al baño y se tira 15 minutos. No sale del baño, vamos. Y cuando sale y ya han pagado la cuenta, se ha librado. Pero dice: ‘No me he enterado, ¿por qué no me habéis dicho nada?’ El jeta que siempre se escapa de pagar; de esos hay muchos. Este año la isla se ha llenado de caraduras, del millonetis que no tiene dónde caerse muerto y el sabelotodo”, concluye.

Los comentarios en la publicación no se han hecho esperar. Mientras que hay quien dice que "Ibiza es el parque de atracciones de los fantasmas", otros cargan contra el camarero. “¿Hablamos de los camareros? También son muy peculiares”; “No sé por qué criticas a estas personas, al fin y al cabo son los que dejan pasta a los negocios”; “Tienes que ser más profesional”.