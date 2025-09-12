Estas son todas las ayudas a la vivienda que se ofrecen en Baleares

El acceso a una vivienda digna y la mejora del parque residencial son una de las prioridades del Govern. El Ejecutivo autonómico tiene en marcha un conjunto de ayudas y subvenciones destinadas tanto a facilitar el alquiler y la compra de vivienda como a fomentar la rehabilitación energética de edificios y hogares.

Estas medidas, que se enmarcan en los planes estatales de vivienda y en los fondos europeos, buscan dar respuesta a dos grandes retos: ayudar a las familias con menos recursos a acceder a un hogar adecuado y respaldar a quienes apuestan por invertir en la eficiencia energética de sus viviendas.

Ayudas para el alquiler y la compra

El Govern ofrece diferentes modalidades de apoyo. Entre ellas destacan las ayudas al alquiler, dirigidas a personas con menos recursos que ya cuentan con un contrato de arrendamiento en las Islas Baleares y cumplen los requisitos establecidos.

Podrán beneficiarse las personas mayores de edad que cumplan las siguientes condiciones:

Ser titulares de un contrato de arrendamiento regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Que la vivienda sea la residencia habitual y permanente, acreditada mediante certificado de empadronamiento o documento equivalente.

Que todas las personas residentes tengan nacionalidad española, de la UE/EEE, Suiza o autorización legal de residencia en España.

Que los ingresos de la unidad de convivencia no superen:

3 veces el IPREM con carácter general.

4 veces el IPREM en familias numerosas generales, personas con discapacidad o víctimas de terrorismo.

5 veces el IPREM en familias numerosas especiales o personas con discapacidad ≥33 %.

Que la renta del alquiler no supere los 900 euros mensuales.

Comunicar cualquier cambio de domicilio dentro de Baleares en un plazo de 15 días, siempre que el nuevo contrato cumpla los mismos requisitos y sin interrupción entre contratos.

También sobresale el Bono Alquiler Joven, un programa específico para menores de 35 años que concede 250 euros mensuales durante dos años —hasta un total de 6.000 euros— para viviendas con rentas inferiores a 900 euros.

Podrán beneficiarse las personas que cumplan las siguientes condiciones:

Tener nacionalidad española o residencia legal en España.

Ser menor de 35 años.

Ser titular de un contrato de:

Vivienda en alquiler con renta máxima de 900 euros al mes.

Habitación en alquiler con renta máxima de 450 euros al mes.

Que los ingresos anuales de la persona solicitante o de la unidad de convivencia no superen los 25.200 euros.

No ser propietario/a de ninguna vivienda.

Estar al corriente del pago del alquiler.

En materia de compra, el Ejecutivo impulsa el Programa Garantía Hipoteca IBAVI, que permite a los ciudadanos acceder a mejores condiciones hipotecarias gracias a la aportación de una fianza de hasta el 20 % del precio de la vivienda. Esta ayuda está disponible para quienes residan en las islas al menos desde hace cinco años y no sean propietarios de otra vivienda en España, salvo excepciones.

Rehabilitación y fondos europeos

La rehabilitación energética es otro de los pilares de la estrategia. Con el respaldo de los fondos europeos NextGenerationEU, Baleares participa en un plan que prevé hasta 510.000 actuaciones de renovación de viviendas en toda España antes de 2026. El objetivo: reducir en al menos un 30 % el consumo de energía no renovable y en un 7 % la demanda de calefacción y refrigeración.

En el ámbito de los edificios públicos, el Programa de Impulso a la Rehabilitación (PIREP) destinará más de 11,8 millones de euros en las Islas Baleares hasta 2026, con el compromiso de reducir el consumo energético en un 30 % y cumplir los principios de sostenibilidad y digitalización.

Por su parte, el Programa Operativo FEDER 2014-2020 ya permitió financiar proyectos de restauración y conservación del patrimonio cultural en Mallorca, Menorca y Formentera, con subvenciones que cubrían hasta el 50 % de la inversión.