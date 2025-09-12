SDL The Rocky Desert: Un festival en busca de la esencia de la electrónica de Ibiza

«Buscamos la esencia de la electrónica en Ibiza, ese origen que recuerdan los románticos», así presenta Adrián Rodríguez el festival que dirige, SDL The Rocky Desert, que este sábado celebra su tercera edición en dos años, tras la que abrió la temporada en junio. El escenario será de nuevo el casi marciano de sa Pedrera de Sant Antoni, que se ha convertido en parte fundamental de la experiencia, desde las seis de la tarde hasta las tres de la madrugada.

El equipo del festival trabajando este viernes en el montaje. / SDL

El cartel de este año está encabezado por el ecléctico grupo danés WhoMadeWho, que ha triunfado en festivales de renombre como el Sónar o el Burning Man. También actuarán figuras destacadas de la escena internacional como Bontan, con un house underground; la alemana Jane Ryse, con su afro house más diverso, y la jamaicana afincada en Nueva York Sonia Sol, con sus ritmos urbanos. Completa el listado una nutrida representación de artistas internacionales y locales como Luca Averna, Camila Ramírez, David Quartz, Adam Spielman, Sadeedo, Ylam, Camilo Miranda, Mayou Picchu, Camila Isasi, Claudio y Tascky.

El festival ofrecerá a los asistentes tres escenarios entre las rocas cortadas de sa Pedrera: el principal, llamado The Rocky Desert, y otros dos, Mad Max y Hot Club. Además, habrá un espacio para food trucks y una zona de descanso.

Una edición anterior del festival / SDL

Según Rodríguez, esta tercera edición del festival representa «un paso muy grande y muy rápido para un proyecto que nació el año pasado». Destaca la importancia de tener a artistas de la talla de WhoMadeWho y el resto del cartel: «Vamos creciendo y los artistas más grandes nos van conociendo».

The Rocky Desert busca recuperar la esencia de la música electrónica en Ibiza, una «esencia que quizá ha perdido un poquito, ¿no?», según Rodríguez, quien añade que está «hecho con mucho cariño» y llega «a todos los corazones románticos de aquellos que vivieron esa esencia de la música en Ibiza».

Para Rodríguez, no hay diferencia entre este festival y otros proyectos de la marca ‘Sueños de Libertad’ como el festival del mismo nombre más enfocado al pop y el rock, el encuentro Brisa Flamenca o la fiesta La Verbenita, ya que «lo importante es la música y ofrecérsela a los demás con la misma alegría y el mismo cariño».

La acogida del evento ha sido «espectacular», destaca su director. «The Rocky Desert está siendo un boom, mucha gente quiere participar y mucha gente quiere ir», afirma el director. «Los teléfonos echan humo y espero que sea un proyecto para muchos años». Rodríguez agradece el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni y, sobre todo, «de la gente», que ha hecho posible este «proyecto hecho por gente de aquí».