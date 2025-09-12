La sanidad pública de Sant Antoni explota contra las agresiones a sus profesionales

«¡A todos los sanitarios! Cualquier agresión, verbal o física; hay que denunciarla porque se ha demostrado que cualquier agresor que es denunciado, no reincide». Carlos Rodríguez lleva unos minutos atendiendo con tranquilidad a los medios que acuden a la concentración en el centro de salud de Sant Antoni como protesta por la reciente agresión a dos médicas del ambulatorio. Sin embargo, llega un momento en que la emoción del momento le puede y da la espalda a los micrófonos para lanzar ese mensaje a los enfermeros, médicos y personal de urgencias de la entidad.

El también representante del Sindicato Médico de Balears (Simebal-CESM) asegura que, si se acusa formalmente al infractor, «el juez dicta sentencia y hace que le caiga el peso de la ley al máximo, jamás reincide». «Eso dice la estadística y los datos» que maneja su sindicato, apostilla.

Por eso, insiste en que la idea de esta jornada es «rechazar totalmente las agresiones a los sanitarios» y que se trata de situaciones que ocurren en la sanidad pública y en la privada. Como se trata de entidades que, explica, intentan «ayudar a los demás», valora que es «inaceptable» que «encima agredan» a los profesionales del sector: «Todos podemos tener un mal día, tanto los sanitarios como los pacientes, pero el camino es la paz». «Si alguien no está de acuerdo, que proteste y se dirija al gerente, pero ¿agredir? ¡Por Dios!», lamentó Rodríguez.

Las agresiones «son crónicas»

También se refiere al suceso de finales de agosto que motivó la protesta, en el que una paciente y su familia golpearon a dos médicas del centro médico de Sant Antoni: «Es la gota que colmó el vaso». Comenta que las agresiones «son crónicas» en el sector y que las más frecuentes son las verbales, que pueden ser «insultos, coacciones, intimidaciones o incluso amenazas de muerte». «Luego están las físicas», enumera.

Carmen Ortiz, la coordinadora del sindicato de enfermería Satse en Balears, toma el relevo y llama a la empatía de los pacientes con los trabajadores de la salud: «Sufren las mismas incomodidades de listas de espera y de salas de esperas llenas de pacientes porque no hay recursos humanos suficientes y faltan médicos y enfermeras». «Lo que no se puede hacer bajo ninguna circunstancia es agredir a un sanitario», razona, «y muchísimo menos, justificar la violencia y permitirla».

La representante sindical afirma que se trata de «un problema de todos» y le parece que «la agresividad que vive la sociedad, que va in crescendo» se traslada a «todos sitios», lo que incluye los «centros de salud, las escuelas y todos sitios». Afirma que ese sentimiento «tiene que parar».

Un delito de prisión

Por ello, hace un llamamiento «a toda la población» a que piense que los sanitarios son «aliados» y que «están ahí para ayudar a todos». «Romper la relación terapéutica con una agresión verbal o física es un error para toda la sociedad», asegura. Además, va un paso más allá y detalla que es un delito tipificado en el Código Penal con penas que pueden conllevar la prisión: «No es ninguna tontería».

Rodríguez añade que el Ib-Salut ofrece vías para denunciar, al igual que la policía, aunque reconoce que a veces el proceso «es farragoso y complejo». Por ello recomienda dirigirse al Colegio de Médicos a quien pueda recurrir a él porque la institución se presenta «como acusación particular» y ofrece asesoría jurídica y apoyo emocional. Esta última asistencia adquiere mucha relevancia, ya que «no es sólo el día que te pegan o te insultan; es el día después, ese estrés postraumático», relata el representante del Simebal.

Ortiz coincide con Rodríguez en que las denuncias evitan las reincidencias de los infractores y le consta que las enfermeras sufren agresiones verbales «diarias»: «Nadie las debe normalizar nunca». Indica que esta frecuencia hace que los profesionales «estén aprendiendo a convivir con ellas, pero no hay ningún motivo para eso». «Contra las agresiones, tolerancia cero», zanja.