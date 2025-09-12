Precintado el centro de yoga de Benirràs que operaba como establecimiento turístico ilegal

El Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Joan han precintado el centro de yoga de Benirràs, un establecimiento turístico que operaba ilegalmente. Según ha informado la institución insular, este alojamiento ofrecía servicios de centro de yoga sin licencia y contaba con una orden de demolición de unas casetas de madera ilegales.

Se trata de una acción conjunta entre los servicios de inspección turística del Consell y Sant Joan, junto con la Policía Local y el departamento de Urbanismo, enmarcada dentro del Plan de Choque de Lucha contra el Intrusismo.

En el operativo se procedió al precinto de las instalaciones del establecimiento, que ofrecía alojamientos turísticos de manera ilegal. Es el primer precinto de una actividad turística ilegal que se lleva a cabo dentro del marco de este plan, puesto en marcha a mediados de este año en Ibiza y en el conjunto de las Baleares tras la modificación de la ley al inicio de legislatura.

La vivienda, ubicada en la zona de Benirràs, en el término municipal de Sant Joan, había sido objeto de diversas inspecciones en los últimos meses. Estas inspecciones, realizadas tanto por los servicios municipales como por los del Consell, constataron varias infracciones: la oferta de alojamiento turístico sin licencia, la oferta como centro de yoga sin licencia y la construcción de casetas de madera en suelo rústico protegido sin autorización.

Caseta de madera precintada. / DI

Sanciones

Los servicios de inspección turística del Consell decretaron la suspensión de la actividad de alojamiento y propusieron una sanción de cerca de 250.000 euros por ofrecer servicios sin licencia. Por su parte, Sant Joan inició un expediente sancionador por infracción muy grave en materia de actividades contra los responsables de las instalaciones que operaban como centro de yoga sin licencia, con una propuesta de sanción de 165.000 euros y la prohibición total de continuar con la actividad. Además, a través del área de Urbanismo, dictó una orden de demolición de las casetas de madera construidas ilegalmente, orden que todavía no se ha ejecutado.

En el operativo de este viernes se constató que el establecimiento mantenía elementos propios de un alojamiento turístico, como cartelería y recepción. También se identificó a varias personas que afirmaron ser clientes y se certificó que las casetas de madera seguían habitadas pese a la orden de demolición.

En consecuencia, se precintaron estas instalaciones y continúan abiertos los procedimientos sancionadores tanto por parte del Ayuntamiento como del Consell.

Agentes en el establecimiento. / CIE

El conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha destacado el trabajo conjunto y la colaboración entre administraciones, que ha calificado como clave para combatir las actividades ilegales. Afirma que, en el caso del establecimiento de Benirràs, esta colaboración ha permitido llevar a cabo el primer precinto de una actividad turística ilegal. Juan ha agradecido a la alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, y a su equipo la constancia e implicación en la lucha contra el intrusismo, así como al Govern balear por modificar la Ley que ha permitido este tipo de precintos.

“Las cosas están cambiando en Ibiza”

El conseller ha señalado que “las cosas están cambiando en Ibiza” y ha subrayado que la determinación del equipo de gobierno para combatir el intrusismo es “firme y clara y está dando resultados”. Asimismo, ha recordado que desde la creación en 2019 de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo “la sensación de impunidad en la isla se ha acabado y los piratas ya no tienen lugar ni negocio”.

Por su parte, la alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, ha manifestado que pondrá "todos los recursos que sean necesarios para combatir las actividades ilegales en el municipio y garantizar la convivencia y el cumplimiento de la legalidad”. También ha valorado positivamente la línea de colaboración entre administraciones.

Finalmente, el Consell ha advertido de que el incumplimiento del precinto puede implicar un delito de desobediencia, lo que abriría una nueva vía de actuación penal contra esta actividad.