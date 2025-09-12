Pillado un taxista pirata en Ibiza con 87 años sin seguro ni ITV

El Consell Insular de Ibiza continúa intensificando su lucha contra el intrusismo en el sector del transporte. El director insular de Transportes, Roberto Algaba, ha informado en su red social X de la detección y sanción de un taxista pirata de 87 años que operaba sin seguro obligatorio y sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor.

“La lucha contra el intrusismo no es solo por economía, es sobre todo por seguridad vial: salva vidas”, destaca Algaba en su red social.

Algaba recuerda a residentes y visitantes "la importancia de evitar el transporte ilegal", ya que no solo vulnera la normativa, sino que también pone en peligro a los usuarios y al resto de conductores en la carretera.

“Por tu seguridad, nunca cojas transporte ilegal”, insiste el responsable insular.