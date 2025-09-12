Cuando la opción más asequible para alquilar un piso en Ibiza te obliga a marcharte en marzo

La dificultad de encontrar alquileres anuales en Ibiza sigue siendo una realidad para residentes y trabajadores de la isla, incluso en plena temporada baja. Un ejemplo reciente lo demuestra el anuncio de un ático de lujo, situado en Marina Botafoc, publicado en el portal inmobiliario Idealista.

El piso, que podría considerarse la opción más asequible dentro de su categoría de alto standing, está disponible únicamente como alquiler de temporada de invierno, desde el 6 de noviembre de 2025 hasta el 27 de marzo de 2026. Su precio es de 4.950 euros por toda la temporada, 990 euros al mes, pagado por adelantado, y no se puede alquilar durante todo el año, según especifica el anunciante. La vivienda cuenta con 80 metros cuadrados y dos habitaciones.

La residencia destaca por su sofisticación y confort: un amplio salón con cocina americana, dos dormitorios espaciosos, un baño completo y otro en suite, terraza privada y una plaza de aparcamiento exclusiva, todo un sueño para cualquier persona que se plantee vivir en Ibiza. Además, los residentes pueden disfrutar de la piscina comunitaria.

Sin embargo, la limitación de fechas refleja un problema persistente en Ibiza: la escasez de alquileres anuales, que obliga a quienes buscan estabilidad habitacional a conformarse con contratos temporales que terminan justo al inicio de la temporada. Aunque el precio pueda parecer competitivo para un ático de estas características, la imposibilidad de extender el alquiler más allá de marzo deja claro que encontrar vivienda en la isla sigue siendo un desafío para muchos.