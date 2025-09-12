Agosto en Ibiza y Formentera: más del 92% de los hoteles ocupados
El comportamiento por zonas fue mayoritariamente estable, con crecimientos destacados también en Santa Eulària y Formentera
La ocupación media de los establecimientos durante el mes de agosto alcanzó el 92,26%, lo que supone un ligero incremento del 1,2% respecto al mismo mes de 2024, según publica la Federación Empresarial Hotelera (Fehif) en su última encuesta de ocupación.
Por islas, las plazas ocupadas en Ibiza fueron del 92,35%, un 1% más que en 2024. En Formentera se comercializaron el 91,04% de las camas, un 3,5% más que en el mismo periodo del pasado año, destaca la Federación Empresarial Hotelera.
El comportamiento por zonas fue mayoritariamente estable, con crecimientos destacados también en Santa Eulària (8,4%), mientras que en municipios como Sant Josep y (-0,2%) la ciudad de Ibiza (-0,1%) se registraron pequeñas variaciones a la baja.
Con estos resultados, el arrastre de la temporada turística (de mayo a agosto) se sitúa en el 84,03%, 0,64% por encima del acumulado de 2024. En la isla de Ibiza se vendieron el 84,5% de las camas (0,61% más que en 2024) y en Formentera, el 77,51%, un 3,09% más que el año pasado.
Todos los municipios registran incrementos, pero entre ellos destaca Santa Eulària, con una subida del 3,46%.
Las quincenas
La primera quincena de agosto se registró una ocupación del 92,65% (91,49% el año pasado), y la segunda se cerró con un 91,9% de camas vendidas (90,90% en 2024).
En el caso de Formentera, la cifra se elevó un 1,1% en la primera quincena y un 5,9% en la segunda quincena; y en Santa Eulària, un 3,9% respecto en la primera quincena; y un 13,1%, en la segunda.
Las zonas que experimentaron descensos en la primera parte del mes de agosto fueron el norte, con una caída del 0,3%; y en la segunda quincena, Sant Josep (-0,6%) e Ibiza (-0,4%).
La patronal hotelera pitiusa destaca en su análisis que los datos de agosto "consolidan una temporada en positivo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Capitán de yate en Ibiza: 'La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Una testigo del atropello mortal entre Sant Antoni y Sant Josep: «¡Que vengáis! ¡Que se está muriendo!»
- Christian Weitzel, director comercial de Azuline Hotels en Ibiza: «El Imserso no nos sale rentable, tenemos que llenar el hotel un 90%»
- Los hoteles de Ibiza siguen dando la espalda a los viajes del Imserso: solo tres establecimientos participan en el programa
- Otro coche invade la acera a 500 metros del atropello mortal del domingo en es Pouet
- Las fuertes lluvias en Santa Eulària obligan a cancelar la inauguración de la 'escoleta' Es Baladres
- Agresión a dos médicas en el centro de salud de Sant Antoni