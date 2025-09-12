Agosto en Ibiza y Formentera: más del 92% de los hoteles ocupados

La ocupación media de los establecimientos durante el mes de agosto alcanzó el 92,26%, lo que supone un ligero incremento del 1,2% respecto al mismo mes de 2024, según publica la Federación Empresarial Hotelera (Fehif) en su última encuesta de ocupación.

Por islas, las plazas ocupadas en Ibiza fueron del 92,35%, un 1% más que en 2024. En Formentera se comercializaron el 91,04% de las camas, un 3,5% más que en el mismo periodo del pasado año, destaca la Federación Empresarial Hotelera.

El comportamiento por zonas fue mayoritariamente estable, con crecimientos destacados también en Santa Eulària (8,4%), mientras que en municipios como Sant Josep y (-0,2%) la ciudad de Ibiza (-0,1%) se registraron pequeñas variaciones a la baja.

Con estos resultados, el arrastre de la temporada turística (de mayo a agosto) se sitúa en el 84,03%, 0,64% por encima del acumulado de 2024. En la isla de Ibiza se vendieron el 84,5% de las camas (0,61% más que en 2024) y en Formentera, el 77,51%, un 3,09% más que el año pasado.

Todos los municipios registran incrementos, pero entre ellos destaca Santa Eulària, con una subida del 3,46%.

Las quincenas

La primera quincena de agosto se registró una ocupación del 92,65% (91,49% el año pasado), y la segunda se cerró con un 91,9% de camas vendidas (90,90% en 2024).

En el caso de Formentera, la cifra se elevó un 1,1% en la primera quincena y un 5,9% en la segunda quincena; y en Santa Eulària, un 3,9% respecto en la primera quincena; y un 13,1%, en la segunda.

Las zonas que experimentaron descensos en la primera parte del mes de agosto fueron el norte, con una caída del 0,3%; y en la segunda quincena, Sant Josep (-0,6%) e Ibiza (-0,4%).

La patronal hotelera pitiusa destaca en su análisis que los datos de agosto "consolidan una temporada en positivo".