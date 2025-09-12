Que comience el curso con solo tres vacantes de profesores en Ibiza y Formentera, algo que no se veía desde hacía muchos años por las dificultades para encontrar docentes. El curso arranca con 30 profesores más en las Pitiusas que el año pasado, en total 2.082, y Educación asegura que las plazas que quedan por cubrir son de especializaciones.

Llama la atención

La agresión sufrida por dos médicas del Centro de Salud de Sant Antoni, que, desgraciadamente, no es un hecho aislado en un centro con un largo historial de pacientes agresivos. Es una situación que se repite en toda la sanidad pública y hay que buscarle un remedio, porque el respeto a los profesionales es fundamental para que puedan cumplir con una labor que es básica para la sociedad.

El peso que está perdiendo el turismo del Imserso en Ibiza y que lo ha convertido ya en algo prácticamente residual. Este año serán solo tres hoteles los que abrirán para el turista sénior, uno menos que el año pasado y muchos menos de los que funcionaban hace solo una década. Los hoteleros afirman que no les sale rentable y la oferta complementaria pierde clientes fuera de temporada.