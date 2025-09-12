Interinos afectados por los nuevos criterios de baremación piden ceses en Personal Docente

La plataforma Unió Docent, anteriormente llamada Plataforma de docents interins afectats per les adjudicacions, ha enviado una carta al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la que exige el cese inmediato de la directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer, y del jefe de departamento del área. Los interinos consideran que ambos cargos son responsables directos de lo que ellos tachan de "irregularidades" durante el proceso de adjudicaciones de plazas de este verano, cuando, denuncian, se dio prioridad a los cesados de vacantes frente a docentes con mayor puntuación.

Según explican, este cambio en las reglas (aprobado con "el visto bueno explícito de ANPE, STEI, CCOO y UGT, o implícito de UOB", que se abstuvo) ha supuesto que "centenares de interinos con más méritos" se quedaran sin plaza o con menos opciones para elegir, mientras otros con menos puntos les pasaban por delante en las listas. Unió Docent reclama una reunión urgente con la Conselleria para abordar lo que consideran una “grave vulneración de derechos” y pide una auditoría externa e independiente que investigue la falta de transparencia en todo el proceso.

El colectivo subraya que este problema no tiene relación con errores informáticos ni con plazas de difícil cobertura, sino con una decisión política que, aseguran, vulnera los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Los afectados relatan situaciones de “impotencia y rabia” por haber perdido su plaza pese a encabezar las listas, denuncian adjudicaciones que se han anulado después de que los candidatos renunciaran a otros trabajos para aceptarlas y critican la falta de información y claridad en los trámites telemáticos.

El malestar se ha hecho visible en concentraciones en Palma y en el aumento de denuncias públicas contra el sistema. A pesar de ello, la Conselleria ha defendido que las adjudicaciones se han realizado con transparencia y en consenso con los sindicatos, y que incluso se han introducido mejoras como la recuperación del trámite de adjudicación de vacantes en julio. Para Unió Docent, sin embargo, esas medidas no compensan los perjuicios ya causados.

La carta concluye con un mensaje de desencanto hacia el inicio de curso: los interinos se comprometen a mantener su vocación y que los alumnos no sean los perjudicados, pero sostienen que la Conselleria ha convertido el arranque escolar en una fuente de inseguridad y frustración