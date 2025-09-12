El Govern balear advierte a Vox: prorrogará los presupuestos si eleva sus exigencias

El Govern ha endurecido este jueves su posición ante la próxima negociación presupuestaria y ha lanzado una advertencia directa a Vox: si para aprobar las cuentas de 2026 plantean exigencias que impliquen “traspasar líneas rojas” y complican las negociaciones como ha ocurrido en los años anteriores, el Ejecutivo autonómico optará por prorrogar los actuales presupuestos: “Si no se aprueban, tampoco pasaría nada”.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, asegura tras la reunión semanal del Consell de Govern que el Ejecutivo de Marga Prohens está dispuesto a dialogar, pero sin ceder más allá de lo que considera razonable: “Tenemos voluntad de llegar a acuerdos, lo intentaremos, pero dejando bien claro que si no lo conseguimos, gestionaremos unos presupuestos prorrogados”, subraya.

2027, año electoral

Costa recuerda que la legislación permite mantener prorrogados los presupuestos de 2025 hasta mayo de 2027, cuando tendrán lugar las próximas elecciones autonómicas. En este sentido, resta importancia a un posible bloqueo en la negociación: “Hay voluntad de llegar a acuerdos, lo intentaremos, pero dejando bien claro que si no lo conseguimos, los prorrogaremos”.

La advertencia llega tras las tensas negociaciones con Vox en los dos últimos ejercicios. En 2024 y 2025, el Govern del PP aceptó importantes demandas del partido de Santiago Abascal en materias como lengua, inmigración y memoria democrática, lo que generó fuertes críticas de la oposición y de la sociedad civil.

Ahora, Costa insiste en que la situación es distinta: “Todos los ciudadanos saben que los condicionantes de cara a 2026 no son los mismos que tuvimos en 2025 o 2024”. El vicepresidente se refiere a que, tras haber cedido ya en varios puntos, el Govern busca marcar un límite definitivo y evitar nuevas imposiciones que comprometan su acción política.

Escenario de tensión

Desde el Ejecutivo se recalca que la prioridad es aprobar unas nuevas cuentas, pero sin convertir las negociaciones en un campo de batalla. En el Govern preocupa que Vox utilice su peso parlamentario para volver a forzar cambios normativos de carácter ideológico.

La posibilidad de una prórroga hasta 2027, que Costa presenta como una herramienta de normalidad institucional, es interpretada como un movimiento para ganar margen de maniobra y evitar quedar atrapados en una negociación bloqueada.

Expectación ante Vox

Por ahora, Vox no ha explicitado cuáles serán sus exigencias para apoyar los presupuestos de 2026, aunque en el partido ya han advertido de que no renunciarán a seguir presionando en cuestiones lingüísticas y en políticas migratorias.

Con la advertencia de Costa, el Govern busca colocar la presión sobre su socio parlamentario y marcar los límites de un acuerdo que, si se convierte en imposible, tendrá como alternativa la prórroga de las actuales cuentas.