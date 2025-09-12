Desfile
La Banda Municipal de Santa Eulària rumbo a Disneyland
La iniciativa se enmarca dentro del programa de actos para la celebración de los 25 años de historia de la Escola Municipal de Santa Eulària
Ibiza
Un total de 73 músicos se embarcaron ayer con destino Disneyland, donde actuara por primera vez, un hito histórico para la compañía ibicenca convirtiendose en la primera del archipiélago balear en actuar en el lugar. La banda desfilará por el emblemático parque parisino con el proposito de promocionar el municipio como destino turístico y cultural. La actuación se realizará este sábado a las 17 horas, y tendrá una duración de 20 minutos.
La Banda Municipal viaja junto con la alcaldesa, Carmen Ferrer, y la concejala de Cultura, Marisol Ferrer. Además, esta iniciativa se enmarca dentro del programa de actos para la celebración de los 25 años de historia de la Escola Municipal de Santa Eulària.
