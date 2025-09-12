Rosa María Robles, Colegio de Médicos: «Las agresiones que sufren los sanitarios no se las merece nadie»

Todos los trabajadores del centro de salud de Sant Antoni salen a la puerta del edificio y levantan las manos en señal de rechazo a la violencia física y verbal que sufren y que ha motivado la concentración que han organizado para esta jornada. Rosa María Robles es de las que más sienten toda la fuerza del mensaje que quieren enviar a la sociedad y lo demuestra con su implicación en los aplausos a las diversas intervenciones oficiales.

Robles es la secretaria general del Colegio de Médicos de Balears y la responsable del Observatorio de Agresiones Contra Profesionales de la institución y afirma estar «muy emocionada» porque «detrás hay muchos profesionales que sufren». Cuenta que los sanitarios que padecen violencia «lo pasan fatal» y que se trata de uno de los factores que contribuye al desgaste del trabajador. Añade con mucha emoción que los sanitarios «están para y por los pacientes» y que estas situaciones «no se las merece nadie. Nadie».

La secretaria general asegura que al día siguiente de sufrir una agresión, el profesional está «muy afectado, vulnerable y con muchas emociones a flor de piel». Agrega que se llega a plantear su vocación y que se siente «impotente» ante los hechos.

González explica su experiencia. | FOTOS: MARCELO SASTRE

«Al fin y al cabo, la base y la pieza fundamental son los profesionales sanitarios y se deben cuidar», razona Robles. Por eso, llama a «cuidar al que cuida», que es una de las frases de cabecera de la organización que representa. También comenta que no hay diferencias estadísticas entre el número de casos de violencia hacia doctores y enfermeros: «La sufren por igual todos los profesionales sanitarios y cualquiera puede verse en esta situación».

Gritos entre radiografías

Eva González, la técnica de rayos del centro de salud de Sant Antoni, explica la última vez que sufrió una agresión verbal. Relata que preguntó a un paciente si hablaba español porque no contestaba a su conversación y éste «se enfadó tanto que se puso a chillar». La sanitaria recuerda que le pidió que dejase de gritarle, a lo que el usuario le levantó la mano. En ese momento, González se negó a realizarle la radiografía «como protesta» y llamó al guardia de seguridad del edificio. «Entonces, se calmó un montón», apunta.

Sin embargo, la profesional cuenta que, desde septiembre, el personal de seguridad sólo está disponible por la noche, cuando en verano trabajaba desde las 8 horas de la mañana hasta las 20 horas: «Es muy necesario que haya alguna figura que pueda ayudar en caso de que sea necesario». González afirma que no sabe el motivo de este cambio, aunque imagina que tiene que ver con el fin de la temporada turística. «La gente sigue viniendo con la actitud de que ellos pagan impuestos y que tú trabajas para ellos», lamenta. Además, explica que la han «increpado» por asuntos de los que no era responsable.

Una mujer lleva el lazo de protesta. |

Robles indica que el Colegio de Médicos de Balears se pone en contacto con el trabajador que ha sufrido violencia «en el momento en el que notifican una agresión». En esta llamada, la institución trata de «darle apoyo» porque el profesional se queda «hecho polvo».

Además, le ofrecen un servicio de soporte emocional y de asistencia jurídica que comienza con la intervención de un abogado para que ofrezca su asesoramiento. Robles señala que los procesos de la denuncia «se están aligerando mucho» y que su institución promueve la figura de un interlocutor policial: «Es el mediador entre los sanitarios y las fuerzas de seguridad, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, y facilita la denuncia».

Apunta que un paso importante a la hora de ayudar al agredido es que la acusación incluye el número de colegiado y no el nombre del profesional que sufrió la infracción. Además, el Colegio de Médicos de Balears llega a interponer la denuncia porque «el profesional sale de guardia agotado y, si tiene que hacer los trámites y rememorar todo, es complicado», explica. También elogia la «respuesta inmediata» que ofrece el Colegio de Enfermería en estos casos y destaca el «apoyo unánime de todas las instituciones» hacia los trabajadores del sector.